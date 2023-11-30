В Актау 100 матерей бесплатно обучились различным профессиям

- За два месяца каждая участница проекта получила образование по четырем направлениям. Теперь у них есть навыки парикмахеров, визажистов. Могут оказывать профессиональные услуги в качестве портных и поваров. Я думаю, что эта возможность помогла женщинам, которые стремятся заработать на жизнь. В дальнейшем мы планируем организовать такие мастер-классы, - говорит исполняющая обязанности директора ГКП Центр поддержки семьи «Жануя» Назила Каржаубаева.



- Я воспитываю ребенка с особыми потребностями, из-за чего 15 лет приходилось сидеть дома с детьми. По этой причине и из-за отсутствия стабильного заработка у супруга решила поучаствовать в мастер-классе. Шить, конечно, я умею, вот кажекей и такия (узорная жилетка и тюбетейка) сшиты моими руками. Но раньше не знала всех тонкостей дела, то есть, нет навыков в профессиональном плане. Теперь, обучившись, могу открыть свой бизнес, - говорит Жанна.

Проект осуществлялся с целью поддержки многодетных матерей, безработных женщин, воспитывающих детей-инвалидов в неполной или многодетной семье.По словам организаторов, подавляющее большинство участниц проекта выбрали профессию швеи. Одна из них – 34-летняя Жанна Нурымова. Она - мать пятерых детей.Отметим, что на мероприятии всем 100 участницам были вручены сертификаты. А те, кто показал лучшие результаты, награждены в нескольких номинациях. Кроме того, десяти предпринимателям-спонсорам, оказавшим поддержку мероприятию, вручены благодарственные письма.