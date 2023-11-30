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Опубликовано: Сегодня, 18:11

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В Актау 100 матерей бесплатно обучились различным профессиям

Завершился социальный проект «100 ана», организованный Центром поддержки семьи Жанұя акимата Актау. Женщины, которые по разным причинам были безработными, смогли получить обучение различным профессиям, многие изъявили желание стать предпринимателями, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Проект осуществлялся с целью поддержки многодетных матерей, безработных женщин, воспитывающих детей-инвалидов в неполной или многодетной семье.

- За два месяца каждая участница проекта получила образование по четырем направлениям. Теперь у них есть навыки парикмахеров, визажистов. Могут оказывать профессиональные услуги в качестве портных и поваров. Я думаю, что эта возможность помогла женщинам, которые стремятся заработать на жизнь. В дальнейшем мы планируем организовать такие мастер-классы, - говорит исполняющая обязанности директора ГКП Центр поддержки семьи «Жануя» Назила Каржаубаева.

По словам организаторов, подавляющее большинство участниц проекта выбрали профессию швеи. Одна из них – 34-летняя Жанна Нурымова. Она - мать пятерых детей.

- Я воспитываю ребенка с особыми потребностями, из-за чего 15 лет приходилось сидеть дома с детьми. По этой причине и из-за отсутствия стабильного заработка у супруга решила поучаствовать в мастер-классе. Шить, конечно, я умею, вот кажекей и такия (узорная жилетка и тюбетейка) сшиты моими руками. Но раньше не знала всех тонкостей дела, то есть, нет навыков в профессиональном плане. Теперь, обучившись, могу открыть свой бизнес, - говорит Жанна.


Отметим, что на мероприятии всем 100 участницам были вручены сертификаты. А те, кто показал лучшие результаты, награждены в нескольких номинациях. Кроме того, десяти предпринимателям-спонсорам, оказавшим поддержку мероприятию, вручены благодарственные письма.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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