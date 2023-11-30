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Опубликовано: Сегодня, 18:12

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В Мунайлы прошла ярмарка вакансий

В Мунайлинском районе прошла ярмарка вакансий, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Цель мероприятия - снижение уровня безработицы в районе.

В ярмарке приняли участие подведомственные учреждения и индивидуальные предприниматели, представители АО «Bank RBK» и АО «Отбасы Банк». Населению были предложены вакансии в детских садах, банках, воинских частях, пограничной службе и на предприятиях района по специальностям: воспитатель, повар, хореограф, медсестра, консультанты, логопед, помощник воспитателя, швея и инженер.

По словам руководства филиала Мунайлинского районного Центра «Мансап», на мероприятии руководители и представители учреждений-работодателей разъяснили соискателям условия трудоустройства.

Всего в ярмарке вакансий приняли участие 16 учреждений, более 100 человек, 46 жителей оставили резюме.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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