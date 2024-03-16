Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 16 Марта
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.58 KZT
  • €1 = 488.55 KZT
  • 1 RUB = 4.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 20:50

Просмотров: 0

В Мунайлы прошел День благотворительности

В рамках празднования Наурызнама ко Дню милосердия в Мунайлинском районе прошло несколько мероприятий, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

фото центра общественных коммуникаций
В сельских округах Даулет и Кызылтобе благотворительный фонд «Мейірімді ана» вручил специальные подарки детям с особыми потребностями, многодетным матерям.

В мероприятии приняли участие около 50 детей и их мамы.

Общественный фонд "Қазақстан халқына" провел благотворительный проект "QН Жаздық жолдама - 2024" в целях обеспечения летнего отдыха детей. На мероприятии, прошедшем в школе №14, 20 ребят получили путевки. Активным ученикам их вручили представители управления образования Мангистауской области.

Тем временем в Кызылтобинском сельском округе при поддержке мечети «Мустафа» было организовано благотворительное мероприятие, где нуждающимся были розданы продукты питания.

К акции присоединился и коллектив медицинского центра «Мухамбет» баскудукского сельского округа также.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика