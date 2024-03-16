В Мунайлы прошел День благотворительности

В сельских округах Даулет и Кызылтобе благотворительный фонд «Мейірімді ана» вручил специальные подарки детям с особыми потребностями, многодетным матерям.



В мероприятии приняли участие около 50 детей и их мамы.



Общественный фонд "Қазақстан халқына" провел благотворительный проект "QН Жаздық жолдама - 2024" в целях обеспечения летнего отдыха детей. На мероприятии, прошедшем в школе №14, 20 ребят получили путевки. Активным ученикам их вручили представители управления образования Мангистауской области.



Тем временем в Кызылтобинском сельском округе при поддержке мечети «Мустафа» было организовано благотворительное мероприятие, где нуждающимся были розданы продукты питания.



К акции присоединился и коллектив медицинского центра «Мухамбет» баскудукского сельского округа также.