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Опубликовано: Сегодня, 18:05

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Технику готовят в случае паводка в Мангистау

В Мангистау местные исполнительные органы, спасатели и областной филиал АО «КазАвтоЖол» готовят технику на случай возникновения поводковой ситуации, передает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
На брифинге в Центре общественных коммуникаций руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области Адайбек Калиев рассказал о противопаводковых мероприятиях в регионе.

Согласно данным спикера, в Мангистау протяженность дорог общего пользования составляет 3063 километра. В области имеется 6 мостов и 840 водопропускных труб.

- В настоящее время гидроузел полностью подготовлен к пропуску паводковых вод. Однако в Атырауской области продолжаются противопаводковые мероприятия, и некоторые дороги все еще затоплены. Поэтому мы призываем жителей Мангистау воздержаться от поездок в этом направлении, - предупредил Адайбек Калиев.


По словам директора Мангистауского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» Казыбека Мамбетова, угрозы паводка на дорогах республиканского значения пока нет.

- Мы тщательно следим за состоянием дорог Доссор-Атырау, Жетыбай, Кендерли, Жанаозен и Туркменистан. Для возможных аварийных работ мы подготовили три тысячи кубометров песка, около двух тысяч мешков и 14 единиц техники. В случае угрозы мы примем все необходимые меры безопасности, - сообщил Казыбек Мамбетов на брифинге.


Ранее сообщалось, что обстановка по паводковой ситуации на территории Мангистауской области, где в отличие от других регионов нет рек и озер, стабильная.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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