Технику готовят в случае паводка в Мангистау

- В настоящее время гидроузел полностью подготовлен к пропуску паводковых вод. Однако в Атырауской области продолжаются противопаводковые мероприятия, и некоторые дороги все еще затоплены. Поэтому мы призываем жителей Мангистау воздержаться от поездок в этом направлении, - предупредил Адайбек Калиев.

- Мы тщательно следим за состоянием дорог Доссор-Атырау, Жетыбай, Кендерли, Жанаозен и Туркменистан. Для возможных аварийных работ мы подготовили три тысячи кубометров песка, около двух тысяч мешков и 14 единиц техники. В случае угрозы мы примем все необходимые меры безопасности, - сообщил Казыбек Мамбетов на брифинге.

На брифинге в Центре общественных коммуникаций руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области Адайбек Калиев рассказал о противопаводковых мероприятиях в регионе.Согласно данным спикера, в Мангистау протяженность дорог общего пользования составляет 3063 километра. В области имеется 6 мостов и 840 водопропускных труб.По словам директора Мангистауского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» Казыбека Мамбетова, угрозы паводка на дорогах республиканского значения пока нет.Ранее сообщалось, что обстановка по паводковой ситуации на территории Мангистауской области, где в отличие от других регионов нет рек и озер, стабильная.