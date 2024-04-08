Сила - в единстве: полиция Мангистау обеспечивает безопасность эвакуированных от паводков

Также в целях обеспечения общественной безопасности и порядка круглосуточно ведется усиленная служба.Помимо сотрудников, закрепленных за каждой территорией, участковые инспекторы полиции ежедневно патрулируют микрорайоны, за которые они отвечают.Кроме того, стражи порядка работают над предупреждением пробок перед общежитиями и школами.