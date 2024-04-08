Сила - в единстве: полиция Мангистау обеспечивает безопасность эвакуированных от паводков

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Также в целях обеспечения общественной безопасности и порядка круглосуточно ведется усиленная служба.
Помимо сотрудников, закрепленных за каждой территорией, участковые инспекторы полиции ежедневно патрулируют микрорайоны, за которые они отвечают.
Кроме того, стражи порядка работают над предупреждением пробок перед общежитиями и школами.
Помимо сотрудников, закрепленных за каждой территорией, участковые инспекторы полиции ежедневно патрулируют микрорайоны, за которые они отвечают.
Кроме того, стражи порядка работают над предупреждением пробок перед общежитиями и школами.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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