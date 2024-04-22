Назначен президент Мангистауской областной федерации по қазақ күресі

- Қазақ күресі - это наше национальное достояние. Я уверен, что в своей работе в Мангистау я смогу максимально использовать ресурсы и возможности, доступные мне в качестве президента Федерации для развития этого вида спорта. Для меня приоритетом является поддержка и развитие квалифицированных специалистов, работающих в Мангистауском спорте по қазақ күресі. Считаю, что совместными усилиями мы сможем привлечь больше молодых людей к этому уникальному виду спорта и сделать значительный вклад в его развитие, - отметил Сагынгали Кылышбаев.

- На первом месте стоит вопрос открытия филиалов федерации Қазақ күресі в районных центрах. Этот шаг позволит повысить уровень казахской борьбы в районах, учитывая, что многие талантливые борцы находятся именно в селах. Наша задача - поддержать этих детей и предоставить им возможность участвовать в крупных соревнованиях. Мы видим хорошие результаты в юношеской категории, однако сталкиваемся с проблемами в молодежной и взрослой сборных, - отметил известный судья по Қазақ күресі Кенжебай Елубай.

Судья высшей национальной категории Кенжебай Елубай выразил пожелания успехов новому руководству федерации и представил новое предложение по развитию казахской борьбы в регионе.