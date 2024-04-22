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Опубликовано: Сегодня, 16:21

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Назначен президент Мангистауской областной федерации по қазақ күресі

Сагынгали Кылышбаев назначен президентом федерации Қазақ күресі Мангистауской области, сменив на этом посту Даурена Муратбая, который ранее возглавлял общественное объединение по Қазақ күресі в регионе. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

фото центра общественных коммуникаций
- Қазақ күресі - это наше национальное достояние. Я уверен, что в своей работе в Мангистау я смогу максимально использовать ресурсы и возможности, доступные мне в качестве президента Федерации для развития этого вида спорта. Для меня приоритетом является поддержка и развитие квалифицированных специалистов, работающих в Мангистауском спорте по қазақ күресі. Считаю, что совместными усилиями мы сможем привлечь больше молодых людей к этому уникальному виду спорта и сделать значительный вклад в его развитие, - отметил Сагынгали Кылышбаев.


Судья высшей национальной категории Кенжебай Елубай выразил пожелания успехов новому руководству федерации и представил новое предложение по развитию казахской борьбы в регионе.

- На первом месте стоит вопрос открытия филиалов федерации Қазақ күресі в районных центрах. Этот шаг позволит повысить уровень казахской борьбы в районах, учитывая, что многие талантливые борцы находятся именно в селах. Наша задача - поддержать этих детей и предоставить им возможность участвовать в крупных соревнованиях. Мы видим хорошие результаты в юношеской категории, однако сталкиваемся с проблемами в молодежной и взрослой сборных, - отметил известный судья по Қазақ күресі Кенжебай Елубай.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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