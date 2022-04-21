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Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:07

Просмотров: 271

О работе и жилье говорили жители Мангистау на встрече с чиновниками

В Актау прошел «День открытых дверей». На встречу с чиновниками пришли более 680 человек. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

На встече с жителями
В Актау 20 апреля прошел «День открытых дверей». В ходе встречи любой желающий мог задать интересующий его вопрос представителям государственных органов.

- Чаще всего жители региона просили жилье и работу. Всего в этот день на встречу с чиновниками пришли 687 человек. За 12 часов аким области принял 151 гражданина, остальные 536 жителей были на приёме у заместителей акима области, руководителей отделов, управлений, департаментов, а также акимов районов, городов, - сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.




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Комментарии ( 1 )

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  • Kain-Livesy
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  • синдбад
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:14
В ходе встречи любой желающий мог задать интересующий его вопрос представителям государственных органов.


вот что эти дети сидящие за столом могут сделать? lol только выслушать покачать головой и записать вопросы?
 
 

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