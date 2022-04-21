О работе и жилье говорили жители Мангистау на встрече с чиновниками

В Актау 20 апреля прошел «День открытых дверей». В ходе встречи любой желающий мог задать интересующий его вопрос представителям государственных органов.- Чаще всего жители региона просили жилье и работу. Всего в этот день на встречу с чиновниками пришли 687 человек. За 12 часов аким области принял 151 гражданина, остальные 536 жителей были на приёме у заместителей акима области, руководителей отделов, управлений, департаментов, а также акимов районов, городов, - сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.