Лучшего палуана выбирали среди педагогов в Жанаозене

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций региона

В пресс-службе акимата Жанаозена подчеркнули, что турнир, посвящённый Дню защитника Отечества и Дню Победы, вызвал огромный интерес среди жителей города. В физкультурно-оздоровительном спортивном комплексе им. Р. Утесинова поддержать участников собрались многие горожане, в том числе школьники.



- Педагоги ведь являются теми, с кого берут пример молодые люди, стараются быть похожими на них. Поэтому учителя всегда должны быть на высоте, вести и пропагандировать здоровый образ жизни, заниматься спортом, - отметили в Жанаозенском городском отделе образования.



Вместе с данным учреждением в организации турнира участвовал профсоюз работников образования и науки.



По итогам турнира лучшими признаны педагог 17-ой общеобразовательной школы Жанибек Каржаубаев, выступавший в весовой категории 80 кг, а также Дузелбай Омир в весе 60 кг и Райымбек Мырзанов в весе 100 кг, это преподаватели из 4-ой и 24-ой школ соответственно.



Организаторы отмечают, что турнир удался настолько, что его намерены проводить и в дальнейшем.

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