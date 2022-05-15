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Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:26

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Аллею родному селу подарили выпускники в Мангистау

Презент появился при въезде в село Шебир Мангистауского района, передает центр общественных коммуникаций.

Аллея при въезде в село Шебир
Аллея площадью 200 квадратных метров - это подарок выпускников 2002 года, которые в этом году отмечают 20-летие со дня окончания школы.

- Аллея полностью огорожена, оформлена брусчаткой. Здесь установлены скамейки для отдыха и светильники для удобства. Заодно выпускники, а это сельчане 1985 года рождения, посадили ели, - рассказали в пресс-службе акимата Мангистауского района.


Свой вклад в благоустройство села внесли также выпускники 2012 года. Они в этом году отмечают 10-летний юбилей окончания школы. Молодые люди установили в селе флагшток высотой 16 метров.

Аллею родному селу подарили выпускники в Мангистау


- За последний год наш поселок преобразился в лучшую сторону. Дороги в селе заасфальтированы, создается зона отдыха. Помогают предприниматели. К примеру, Рза Кусаинов обновляет вывеску на въезде. И особенно приятно, что свою лепту в родное село вносят молодые люди, которые берут пример со старожилов села, - отметил один из жителей Шебира Тлейберген Балгаев.


Напомним, 15 мая в селе Шебир при поддержке граждан пройдет аламан байга.



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