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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 11:48

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Устройства для детских площадок изготавливает предприниматель из Мунайлы

В селе Баянды Мунайлинского района предприниматель занимается изготовлением необходимого оборудования для детских игровых площадок, сообщает центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
У Ерканата Ибатуллаева небольшой завод, где имеются два цеха. В одном из них изготавливают изделия из железа, а в другом обрабатывают дерево. Здесь же производятся малярные работы.

- В этом цеху мы производим всё необходимое для детской площадки, то есть работы выполняются в полном объеме. Изготавливаем на заказ даже искусственный газон для площадок, - делится мунайлинский предприниматель.

Как отметили в пресс-службе акимата Мунайлинского района, Ерканат Ибатуллаев сам зарабатывает и дает такую возможность другим людям. На свой завод он трудоустроил 15 односельчан.


Устройства для детских площадок изготавливает предприниматель из Мунайлы


- Надо сказать, что продукция завода, то есть отечественная продукция, отличается большим разнообразием. При этом на качество товара, которое стоит на 20 процентов дешевле, чем зарубежный продукт, предоставляется гарантия до 2 лет, - подчеркнули в акимате района.

Отмечено также, что необходимыми устройствами с завода на сегодня оборудованы около 200 детских игровых площадок. В дальнейшем завод намерен сотрудничать и с районами региона.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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