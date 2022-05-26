Устройства для детских площадок изготавливает предприниматель из Мунайлы

У Ерканата Ибатуллаева небольшой завод, где имеются два цеха. В одном из них изготавливают изделия из железа, а в другом обрабатывают дерево. Здесь же производятся малярные работы.- В этом цеху мы производим всё необходимое для детской площадки, то есть работы выполняются в полном объеме. Изготавливаем на заказ даже искусственный газон для площадок, - делится мунайлинский предприниматель.Как отметили в пресс-службе акимата Мунайлинского района, Ерканат Ибатуллаев сам зарабатывает и дает такую возможность другим людям. На свой завод он трудоустроил 15 односельчан.- Надо сказать, что продукция завода, то есть отечественная продукция, отличается большим разнообразием. При этом на качество товара, которое стоит на 20 процентов дешевле, чем зарубежный продукт, предоставляется гарантия до 2 лет, - подчеркнули в акимате района.Отмечено также, что необходимыми устройствами с завода на сегодня оборудованы около 200 детских игровых площадок. В дальнейшем завод намерен сотрудничать и с районами региона.