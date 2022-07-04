В Мангистау с начала года зарегистрировано 120 пожаров

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

По данным специалиста, в этом году пожары унесли жизни двух человек.



Один из случаев зафиксирован в Тупкараганском районе, там в результате возгорания заброшенного дома в селе Аташ погиб мужчина. Другой трагический случай произошёл в Бейнеуском районе, где из-за возгорания автомобиля «Лада Гранта» скончался 68-летний местный житель. А в Жанаозене в результате возгорания автомобиля пострадал мужчина.



Нурлан Жанабаев подчеркнул, что, по-прежнему, большая часть пожаров происходит в жилом секторе – 53 случая (44% от общего количества пожаров) и на автотранспорте – 37 случаев (31% от общего количества пожаров). Наблюдается увеличение на 4 % количества пожаров в жилом секторе.



По словам специалиста, пожары в жилых домах, квартирах возникают, как правило, в результате небрежного, халатного обращения с огнём. В том числе по причине нарушения правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования - 72 случая, это составляет 60% от общего количества пожаров.



- Короткое замыкание – ещё одна частая причина пожаров. Львиная доля от количества пожаров, связанных с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования - одной из основных причин их возникновения, происходят по причине короткого замыкания. Значительно реже, но случаются пожары и по причине поджога, на такой шаг некоторые люди идут из-за неприязни, - пояснил Нурлан Жанабаев.



Он добавил, что какими бы не были причины пожара, но они все могут привести к незамедлительному его дальнейшему распространению. Во время паники многие забывают даже номер пожарной службы. Паника становится причиной нарушений и, как следствие, только усугубляет ситуацию.



Представитель спасательного ведомства также обратился к мангистаусцам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и учить им своих детей.



Также на брифинге в Центре общественных коммуникаций заместитель начальника ДЧС региона Нурлыбек Айжарыков рассказал о том, что с начала года в Мангистауской области на воде спасены 20 человек, есть среди них и дети.



По данным спикера, с начала купального сезона на воде утонули шесть человек. В основном, это молодые люди, которые пренебрегли правилами безопасности. Заместитель начальника ДЧС напомнил о некоторых трагических случаях, которые можно было избежать, если бы отдыхающие больше заботились о своей жизни и не купались в запрещенных местах.



Их в Мангистау, как напомнил Нурлыбек Айжарыков, десять.



- Во избежание несчастных случаев на воде с наступлением лета проводится постоянная агитационная работа с населением и, в первую очередь, непосредственно на пляжах. Профилактика проводится и совместно с акиматами городов и районов области.



- С начала купального сезона установлены 4 запрещающих знака и 9 стендов с указанием количества погибших и пострадавших на воде. Проведены 255 рейдов, распространено более 8 тыс. агитационных материалов с привлечением более тысячи волонтеров. С этой же целью организованы 2026 сходов с населением, проведены 6 брифингов, 52 выступления по радио и 50 – на ТВ. Важная информация со статистикой погибших и правилами безопасности появляется на LED-мониторах ЖД вокзала и аэропорта, - рассказал Нурлыбек Айжарыков.



Он добавил, что в усиленном режиме спасатели работают в выходные и праздничные дни.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.