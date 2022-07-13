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Опубликовано: Сегодня, 20:12

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Департамент технического регулирования Мангистау провел 36 проверок

С начала года департаментом технического регулирования и метрологии проведено 36 проверок, в том числе совместно с другими госорганами, сообщил руководитель ведомства Арман Бисембаев на брифинге в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Департаментом технического регулирования и метрологии по области за первое полугодие охвачены проверкой 36 субъектов предпринимательства, в ряде из них установлены различные нарушения в области технического регулирования и метрологии.
В результате проверок на нарушителей наложены административные штрафы.

Со слов спикера, за полгода проведено пять внеплановых проверок и 22 профилактические контрольные работы без посещения. Одна проверка организована совместно с другими государственными органами.

- Помимо этого, департаментом в сфере обеспечения единства измерений было проведено восемь профилактических контрольных работ с посещением субъектов нефтегазовой сферы, а также коммунальных учреждений области. На семи субъектах выявлены нарушения. Проверено 6412 средств измерений, из них нарушения выявлены по 170 средствам измерений (манометры, счетчики, гигрометры, газоанализаторы, уровнемеры и др.), - рассказал Арман Бисембаев.

Отмечено, что поверка средств измерений – достаточно сложная процедура, которая предусмотрена в рамках статьи 19 Закона Республики Казахстан от 7 июня 2000 года «Об обеспечении единства измерений». Согласно правовому документу, поверке подвергаются средства измерений в определенных случаях: при их выпуске, после ремонта, эксплуатации и ввозе по импорту после формального определения их типа или метрологической аттестации и регистрации в государственном реестре.

С предпринимателями, как отметил спикер, проводится разъяснительная работа в целях защиты интересов граждан и экономики государства от последствий недостоверных результатов измерений, обеспечения безопасности продукции, процессов для жизни и здоровья человека и окружающей среды.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 20:36
Я не знал кому жаловаться.
Некоторые производители не доливают кефир в бутылки.
 
 

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