Департамент технического регулирования Мангистау провел 36 проверок

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Департаментом технического регулирования и метрологии по области за первое полугодие охвачены проверкой 36 субъектов предпринимательства, в ряде из них установлены различные нарушения в области технического регулирования и метрологии.

В результате проверок на нарушителей наложены административные штрафы.



Со слов спикера, за полгода проведено пять внеплановых проверок и 22 профилактические контрольные работы без посещения. Одна проверка организована совместно с другими государственными органами.



- Помимо этого, департаментом в сфере обеспечения единства измерений было проведено восемь профилактических контрольных работ с посещением субъектов нефтегазовой сферы, а также коммунальных учреждений области. На семи субъектах выявлены нарушения. Проверено 6412 средств измерений, из них нарушения выявлены по 170 средствам измерений (манометры, счетчики, гигрометры, газоанализаторы, уровнемеры и др.), - рассказал Арман Бисембаев.



Отмечено, что поверка средств измерений – достаточно сложная процедура, которая предусмотрена в рамках статьи 19 Закона Республики Казахстан от 7 июня 2000 года «Об обеспечении единства измерений». Согласно правовому документу, поверке подвергаются средства измерений в определенных случаях: при их выпуске, после ремонта, эксплуатации и ввозе по импорту после формального определения их типа или метрологической аттестации и регистрации в государственном реестре.



С предпринимателями, как отметил спикер, проводится разъяснительная работа в целях защиты интересов граждан и экономики государства от последствий недостоверных результатов измерений, обеспечения безопасности продукции, процессов для жизни и здоровья человека и окружающей среды.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.