Алгоритм оказания помощи пострадавшим от паводковых вод, находящихся в эвакуации в Мангистау

- С 31 марта этого года мы создали штабы в областных Домах дружбы по республике, где мы принимали гуманитарную помощь. Первый поток мы отправили в Актобе и Кульсары. Теперь все оставшиеся собранные предметы на складе, где мы принимали гуманитарную помощь, раздадим эвакуированным жителям. В настоящее время прекращается прием гуманитарной помощи. В дальнейшем помощь будет оказываться на базе эвакуационных пунктов путем предоставления койко-места и горячего питания, - сказала Аманкуль Жайылханова.

- Прежде всего я хочу поблагодарить всех, кто протянул руку помощи. Каждый житель Мангистауской области выступил с речью поддержки и оказал посильную помощь, - рассказала Ирина Беляева.

Решением Общественного штаба при Мангистауском областном маслихате по работе с гражданами, эвакуированными из Атырауской области в результате паводка, в регионе в 24 эвакуационных пунктах будет оказана государственная помощь в виде предоставления койко-места и горячего питания.По словам руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» управления внутренней политики Мангистауской области Аманкуль Жайылхановой, с начала паводка до настоящего времени в регионе собрано около 20 тонн гуманитарной помощи. Ранее продукты и материальные вещи выдавались гражданам в данных гуманитарных центрах.Депутат Мангистауского областного маслихата, председатель штаба при Ассамблеи Народа Казахстана Ирина Беляева поблагодарила всех жителей, которые оказывали помощь пострадавшим от паводка.Напомним, ранее Президент страны заявил, что каждая семья, пострадавшая от паводков, не останется без внимания правительства.