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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 15:21

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Алгоритм оказания помощи пострадавшим от паводковых вод, находящихся в эвакуации в Мангистау

В Мангистауской области приостановлен сбор гуманитарной помощи от населения. Теперь помощь будет оказываться только в эвакуационных пунктах для жителей, где официально объявлена эвакуация (таких как г.Кульсары), сообщает Центр общественных коммуникаций.

фото из архива Lada.kz
Решением Общественного штаба при Мангистауском областном маслихате по работе с гражданами, эвакуированными из Атырауской области в результате паводка, в регионе в 24 эвакуационных пунктах будет оказана государственная помощь в виде предоставления койко-места и горячего питания.

По словам руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» управления внутренней политики Мангистауской области Аманкуль Жайылхановой, с начала паводка до настоящего времени в регионе собрано около 20 тонн гуманитарной помощи. Ранее продукты и материальные вещи выдавались гражданам в данных гуманитарных центрах.

- С 31 марта этого года мы создали штабы в областных Домах дружбы по республике, где мы принимали гуманитарную помощь. Первый поток мы отправили в Актобе и Кульсары. Теперь все оставшиеся собранные предметы на складе, где мы принимали гуманитарную помощь, раздадим эвакуированным жителям. В настоящее время прекращается прием гуманитарной помощи. В дальнейшем помощь будет оказываться на базе эвакуационных пунктов путем предоставления койко-места и горячего питания, - сказала Аманкуль Жайылханова.


Депутат Мангистауского областного маслихата, председатель штаба при Ассамблеи Народа Казахстана Ирина Беляева поблагодарила всех жителей, которые оказывали помощь пострадавшим от паводка.

- Прежде всего я хочу поблагодарить всех, кто протянул руку помощи. Каждый житель Мангистауской области выступил с речью поддержки и оказал посильную помощь, - рассказала Ирина Беляева.


Напомним, ранее Президент страны заявил, что каждая семья, пострадавшая от паводков, не останется без внимания правительства.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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