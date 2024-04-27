«Таза Қазақстан»: аким Мангистауской области совместно с жителями посадил деревья в аллее универсальной библиотеки

- Мы прибыли в Актау для участия в Международной конференции по водородной энергетике. Наше мероприятие совпало с акциями «Таза Қазақстан». Это очень благородная инициатива, ведь каждый посаженный саженец — это капля жизни, которая наполняет наш мир чистотой воздуха, красотой природы и надеждой на будущее, - отметил президент Казахстанско-Немецкого Университета профессор Волрад Роммель.

- Инициатива «Таза Қазақстан» по благоустройству и озеленению нашей страны – это не просто акция, это образ жизни, где каждый из нас берет ответственность за состояние окружающей среды. Посадка деревьев и их уход требуют усилий каждого человека, ведь каждое дерево – это капля жизни в нашем общем доме. Вместе мы можем создать зеленое будущее, достойное наших потомков и нас самих. Однако также важно беречь то, что создается для блага людей. Вандалам, разрушающим все вокруг, не может быть оправдания. Бороться с такими проявлениями нужно совместными усилиями, - сказал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

Данную акцию также поддержали волонтеры, студенты, этнокультурные объединения, члены общественного штаба, депутаты областного и городского маслихатов. Принять участие в субботнике изъявили желание представители Казахско-Немецкого Института устойчивой инженерии (KINI) и Казахстанского-Немецкого Университета.В ходе мероприятия было высажено более 300 саженцев. В сквере около областной библиотеки имени К. Сыдиыкова в 19 «А» микрорайоне было высажено 127 лиственных и 67 хвойных деревьев. А у «Дома дружбы» появилось 67 лиственных деревьев и 47 хвойных.Напомним, в Казахстане при поддержке Главы государства стартовала республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан». Сама акция разделена на несколько недель. В частности, с 6 по 13 апреля – Неделя «Таза өлке», с 13 по 20 апреля – «Киелі мекен», с 20 по 27 апреля – «Жасыл аймақ», с 27 апреля по 4 мая – «Өнегелі ұрпақ», а с 4 по 11 мая – «Мөлдір бұлдақ».