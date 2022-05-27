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Опубликовано: Вчера, 19:35

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Аллаберген Конарбаев: Референдум - первая ступень к становлению «Нового Казахстана»

Во время брифинга в центре общественных коммуникаций член общественного совета города Актау Аллаберген Конарбаев высказался о предстоящем референдуме. По его словам, это масштабное событие, важный шаг в построении справедливого и правого государства, в котором все изменения и дополнения в Конституцию вносятся по желанию его жителей.

А. Конарбаев
Аллаберген Конарбаев считает, что для будущего нового Казахстана каждый из жителей страны должен принять участие в референдуме и сделать свой выбор, потому как это шанс вступить на новую ступень развития.

- Недавно по телеканалу я слушал выступления президента РК Касым-Жомарта Кемелевича на сессии Ассамблеи народа Казахстана. Он отмечал, что изменение нашей политической системы на корню является заветным желанием казахстанцев. Президент подчеркнул, что треть Конституции будет реформирована на основе изменений, которых желает народ. Если внимательно посмотреть на тщательно выверенный имидж Президента, его проницательность, то можно увидеть Казахстан под новым углом зрения. Вместе с тем, всех воодушевил такой важный пункт референдума, как то, что в новой редакции Конституции планируется закрепить равноудаленный статус Президента от всех политических партий и движений. Очевидно также, что эти инициативы являются предпосылкой формирования правительства, учитывающего тон общества, путем создания влиятельного парламента, а не усиления полномочий Президента. Как бы то ни было, предстоящие изменения станут очень ответственным, важным этапом в истории страны, - подчеркнул Аллаберген Конарбаев.

Немаловажно, добавил он, что ближайшим родственникам Президента запретят занимать политические должности и руководить квазигосударственными структурами.

- Это означает, что вся реформа будет реализована только через мнение народа, - добавил Аллаберген Конарбаев.

Аллаберген Конарбаев: Референдум - первая ступень к становлению «Нового Казахстана»


Кроме того, на брифинге от пользователей социальных сетей прозвучал вопрос, связанный с правоохранительной сферой. Людей интересовало, стоит ли ожидать здесь реформ. Спикер ответил, что полиция давно нуждается в этом.

- В правоохранительной сфере будут внесены существенные изменения. В частности, будет создан Конституционный суд. Статус уполномоченного по правам человека, то есть омбудсмена, определяется родительским законом. Все это делается для защиты прав и свобод граждан, - подчеркнул Аллаберген Конарбаев.

Он добавил, что конституционные реформы, предложенные Президентом, имеют большое значение для будущего всей страны, и поэтому стоит принять активное участие в референдуме, который пройдет 5 июня.



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