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Опубликовано: Сегодня, 09:34

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Мангистауские полицейские отметили День госсимволов

Сотрудники департамента полиции Мангистауской области отметили День государственных символов торжественным строем на плацу здания. Ряд молодых сотрудников ведомства получил спецзвания, передаёт Центр общественных коммуникаций региона.

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Полицейские в парадной форменной одежде по традиции начали утро этого знаменательного дня с исполнения государственного гимна. Глава ведомства генерал-майор полиции Аян Дуйсембаев поздравил личный состав с праздником.

- Мы должны чтить священные символы независимости. Каждый гражданин должен носить флаг, герб, гимн Казахстана. Мы всегда говорили о том, что нет такого дорогого понятия, как спокойствие и понимание, добро и мир. Уверен, что каждый из вас приложит все усилия для процветания нашего государства, - подчеркнул глава ведомства.

В праздничный день семерым сотрудникам были вручены первичные специальные звания среднего начальствующего состава.

Они отмечают, что рады тому, что событие совпало с Днём госсимволов.

- Мы получили сегодня спецзвания под звуки нашего гимна. Это невероятные чувства, ощущается особая сила и мощь наших госсимволов. Нужно любить родную землю, почитать её, беречь, служить и трудиться, чтобы она процветала. Мы, как правоохранители, по мере своих сил и возможностей будем стараться приносить пользу своей стране. Это мы вам обещаем, - поделились молодые полицейские.




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