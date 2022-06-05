Мангистауские полицейские отметили День госсимволов

Полицейские в парадной форменной одежде по традиции начали утро этого знаменательного дня с исполнения государственного гимна. Глава ведомства генерал-майор полиции Аян Дуйсембаев поздравил личный состав с праздником.- Мы должны чтить священные символы независимости. Каждый гражданин должен носить флаг, герб, гимн Казахстана. Мы всегда говорили о том, что нет такого дорогого понятия, как спокойствие и понимание, добро и мир. Уверен, что каждый из вас приложит все усилия для процветания нашего государства, - подчеркнул глава ведомства.В праздничный день семерым сотрудникам были вручены первичные специальные звания среднего начальствующего состава.Они отмечают, что рады тому, что событие совпало с Днём госсимволов.- Мы получили сегодня спецзвания под звуки нашего гимна. Это невероятные чувства, ощущается особая сила и мощь наших госсимволов. Нужно любить родную землю, почитать её, беречь, служить и трудиться, чтобы она процветала. Мы, как правоохранители, по мере своих сил и возможностей будем стараться приносить пользу своей стране. Это мы вам обещаем, - поделились молодые полицейские.