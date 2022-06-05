Для проведения референдума в Мангистау открылся 231 участок

День голосования традиционно открыл Гимн Казахстана, который прозвучал на всех без исключения участках для проведения референдума. Несмотря на столь ранний час, уже были желающие проголосовать. Некоторые граждане пришли на участки так рано, так как спешили на смену или на вахту. К слову, некоторые предприятия пошли навстречу своим сотрудникам и изменили время смены, чтобы работники смогли принять участие в референдуме.Всего в Мангистау зарегистрировано 405 662 граждан, имеющих право на участие в референдуме, из них в Актау -148 979 граждан.Напомним, если на участке жителю области не удалось найти себя в списке граждан, имеющих право участвовать в референдуме, можно обратиться в сервисный центр на участке. Стоит отметить, что на территории Мангистауской области участвовать в референдуме могут только граждане, зарегистрированные в данном регионе по месту жительства.