«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 05 Июня
+25...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.95 KZT
  • €1 = 464.13 KZT
  • 1 RUB = 6.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 16:13

Просмотров: 210

Для проведения референдума в Мангистау открылся 231 участок

Все участки открыли свои двери ровно в 07:00 часов. В течение всего дня до 20:00 по местному времени жители смогут принять участие в референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото Центра общественных коммуникаций
День голосования традиционно открыл Гимн Казахстана, который прозвучал на всех без исключения участках для проведения референдума. Несмотря на столь ранний час, уже были желающие проголосовать. Некоторые граждане пришли на участки так рано, так как спешили на смену или на вахту. К слову, некоторые предприятия пошли навстречу своим сотрудникам и изменили время смены, чтобы работники смогли принять участие в референдуме.

Для проведения референдума в Мангистау открылся 231 участок


Всего в Мангистау зарегистрировано 405 662 граждан, имеющих право на участие в референдуме, из них в Актау -148 979 граждан.

Напомним, если на участке жителю области не удалось найти себя в списке граждан, имеющих право участвовать в референдуме, можно обратиться в сервисный центр на участке. Стоит отметить, что на территории Мангистауской области участвовать в референдуме могут только граждане, зарегистрированные в данном регионе по месту жительства.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика