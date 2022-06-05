Уроженец Мангистау проголосовал за границей

Находясь в командировке, он посетил посольство РК в Лондоне, столице Великобритании.- Было многое количество сограждан. Встал в очередь, пользуясь моментом, познакомились. Я убедился, что граждане обеспокоены судьбой, будущим нашего государства и с уверенностью смотрят на изменения,- сказал он.