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Опубликовано: Вчера, 20:24

Просмотров: 333

Уроженец Мангистау проголосовал за границей

Член Общественного совета Мангистауской области Рустемабад Айдарханов сделал свой выбор и внёс свой вклад в позитивные изменения, передаёт Центр общественных коммуникаций области.

Фото Центра общественных коммуникаций
Находясь в командировке, он посетил посольство РК в Лондоне, столице Великобритании.

- Было многое количество сограждан. Встал в очередь, пользуясь моментом, познакомились. Я убедился, что граждане обеспокоены судьбой, будущим нашего государства и с уверенностью смотрят на изменения,- сказал он.

Уроженец Мангистау проголосовал за границей

Уроженец Мангистау проголосовал за границей



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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