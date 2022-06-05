Ветераны ВОВ проголосовали на всенародном референдуме в Мангистау

- Наша страна стоит на пороге больших перемен. Президент Касым-Жомарт Токаев движется в правильном направлении. Мы довольны инициативами главы государства. Да будет мир в Казахстане. Считаю, что референдум очень важен для нашей истории. Желаю всем здоровья, - сказал Бисен Бокаев.

Ветеран ВОВ Алуадин Ораков проголосовал на референдуме в своём доме. Он проживает в селе Боранкул Бейнеуского района. Много лет он голосовал на выборах различного масштаба, а сегодня отдал свой голос за поправки в Конституцию.Аксакал благословил граждан страны и призвал их к единству. Кроме храбрости это качество в годы войны помогало советским солдатам победить врага.И теперь ветераны и все старожилы района призывают граждан голосовать на референдуме. В селе Боранкул действуют три участка для голосования. Поток голосующих увеличился к полудню. Среди них как молодые люди, так и старейшины района.Члены участковой комиссии №64, расположенной в школе №21 города Актау, пришли к Бисену Бокаеву домой, где ветеран, сделав свой выбор, опустил бюллетень в урну.Бисен Бокаев был призван на фронт в 1942 году. До 1944 года служил в пограничных войсках. В апреле того же года воевал на Втором Украинском фронте. Участвовал в Ясско-Кишеневской операции, а также в боях за освобождение Бессарабии, Румынии и Венгрии. За свою службу был награждён орденами «Красного знамени», «Отечественной войны II степени», «За боевые заслуги», в мирное время награждён орденами «Парасат», «Құрмет», медалями «За самоотверженный труд», «10 лет Астаны» грамотой Верховного Совета Казахской Социалистической Республики.