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Опубликовано: Сегодня, 16:46

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Два мангистауских спортсмена стали чемпионами мира по армрестлингу

Два мангистауских спортсмена Гаухар Жангазы и Даулет Абдулла стали чемпионами мира по армрестлингу, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления физической культуры и спорта.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Чемпионат мира по армрестлингу среди юниоров и молодёжи проходит в Анталии (Турция) с 14 по 23 октября. В нём приняли участие 1700 спортсменов из 54 стран, 200 спортсменов защищали честь нашей страны.

Три мангистауских спортсмена, выступавшие за сборную Казахстана, завоевали две золотые, одну серебряную, две бронзовые медали. Гаухар Жангазы и Даулет Абдулла стали чемпионами мира по армрестлингу. В весовой категории до 45 кг Гаухар Жангазы заняла 1 место в правой руке, 2 место - в левой, Даулет Абдулла занял 1 место в правой руке в весовой категории до 50 кг, 3 место - в левой. Среди молодёжи Рухани Мустафа занял 3 место в правой руке в весовой категории до 55 кг.

15-летняя Гаухар одолела в финале хозяина соревнований. Даулет одержал победу над своим соотечественником.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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