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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 10:19

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Сотрудник «Озенмунайгаз»: Голосовать надо в интересах страны

Специалист отдела по связям с общественностью и государственными органами «АО «Озенмунайгаз» Талгат Сатыбалды проголосовал на избирательном участке в родном селе Тенге, расположенном в Доме культуры «Атамура». Талгат Сатыбалды признался, что не проявлял живого интереса к предыдущему избирательному процессу, и отметил, что нынешняя кампания особенная. Сделав свой выбор, специалист по связям с общественностью, высказал свое отношение к процессу.

Фото центра общественных коммуникаций
- Известно, что мой голос важен для кандидатов. До этого особо не интересовался избирательным процессом. Но эта политическая гонка намного отличается от прежней кампании. К примеру, в одномандатном округе много кандидатов, которые выдвигают себя. В их числе есть и нефтяники. Каждый гражданин, думающий о будущем страны, должен посетить избирательный участок, на котором он зарегистрирован, и сделать осознанный выбор, - подчеркнул Талгат Сатыбалды.



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