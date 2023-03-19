Сотрудник «Озенмунайгаз»: Голосовать надо в интересах страны

- Известно, что мой голос важен для кандидатов. До этого особо не интересовался избирательным процессом. Но эта политическая гонка намного отличается от прежней кампании. К примеру, в одномандатном округе много кандидатов, которые выдвигают себя. В их числе есть и нефтяники. Каждый гражданин, думающий о будущем страны, должен посетить избирательный участок, на котором он зарегистрирован, и сделать осознанный выбор, - подчеркнул Талгат Сатыбалды.