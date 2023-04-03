Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 03 Апреля
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.71 KZT
  • €1 = 491.64 KZT
  • 1 RUB = 5.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 18:21

Просмотров: 0

В Казахстане принимаются ограничительные меры на рынке дизтоплива и ГСМ

Какие меры ограничительного характера принимаются Минэнерго и что надо сделать для того, чтобы держать ситуацию под контролем, об этом сегодня на брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций рассказал и.о. министра энергетики Болат Акчулаков.

Фото центра общественных коммуникаций
По словам Акчулакова, прежде всего был введен запрет на вывоз ГСМ железнодорожным и автомобильным транспортом. Также были приняты законодательные нормы, обязывающие ресурсодержателей продавать ГСМ напрямую заправочным станциям. Кроме того, были устранены непродуктивные посредники при поставках нефти и реализации нефтепродуктов. Были введены дифференцированные цены в зависимости от резидентства и объемов заправки.

«Однако теневой бизнес всегда находит лазейки для обхода ограничительных мер. И каждый раз мы вынуждены в срочном порядке закупать дорогое импортное топливо, чтобы не допустить его нехватки на собственном рынке», - посетовал и.о. министра.

По мнению временного исполняющего главы Минэнерго, сколько бы мы не увеличивали производство ГСМ, с текущими ценами нам его всегда будет не хватать. Кроме того, с такой разницей в ценах переток ГСМ в соседние страны как был, так и будет продолжаться. При этом его объемы будут только расти, никакие ограничительные меры не дадут стопроцентного эффекта.

«Сохранение диспаритета цен создает систему для работы теневого рынка и наносит ущерб национальным интересам страны», - убежден Акчулаков.

Кроме того, низкие цены на ГСМ не дают возможности привлекать инвестиции и развиваться нефтегазовому сектору, а также проводить геологоразведку и восполнять ресурсную базу.

В этой ситуации, по мнению Минэнерго, необходимо снизить ценовую разницу на ГСМ между Казахстаном и соседними странами путем повышения предельных розничных цен. В частности, как считает и.о. главы Минэнерго, цены на бензин марки АИ-92 и АИ-93 необходимо повысить со 182-187 тенге до 205 тенге за литр. Рост при этом составит 11%. На дизельное топливо предлагается поднять цены в среднем на 20% - с 230-260 тенге до 295 тенге за литр.

Если сейчас не сократить разницу в ценах, то уже в ближайшее время мы столкнемся с тотальным дефицитом топлива. Более того, это закроет пути для дальнейшего развития отрасли и угрожает энергетической безопасности страны, резюмировал спикер.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика