В Казахстане принимаются ограничительные меры на рынке дизтоплива и ГСМ

По словам Акчулакова, прежде всего был введен запрет на вывоз ГСМ железнодорожным и автомобильным транспортом. Также были приняты законодательные нормы, обязывающие ресурсодержателей продавать ГСМ напрямую заправочным станциям. Кроме того, были устранены непродуктивные посредники при поставках нефти и реализации нефтепродуктов. Были введены дифференцированные цены в зависимости от резидентства и объемов заправки.



«Однако теневой бизнес всегда находит лазейки для обхода ограничительных мер. И каждый раз мы вынуждены в срочном порядке закупать дорогое импортное топливо, чтобы не допустить его нехватки на собственном рынке», - посетовал и.о. министра.



По мнению временного исполняющего главы Минэнерго, сколько бы мы не увеличивали производство ГСМ, с текущими ценами нам его всегда будет не хватать. Кроме того, с такой разницей в ценах переток ГСМ в соседние страны как был, так и будет продолжаться. При этом его объемы будут только расти, никакие ограничительные меры не дадут стопроцентного эффекта.



«Сохранение диспаритета цен создает систему для работы теневого рынка и наносит ущерб национальным интересам страны», - убежден Акчулаков.



Кроме того, низкие цены на ГСМ не дают возможности привлекать инвестиции и развиваться нефтегазовому сектору, а также проводить геологоразведку и восполнять ресурсную базу.



В этой ситуации, по мнению Минэнерго, необходимо снизить ценовую разницу на ГСМ между Казахстаном и соседними странами путем повышения предельных розничных цен. В частности, как считает и.о. главы Минэнерго, цены на бензин марки АИ-92 и АИ-93 необходимо повысить со 182-187 тенге до 205 тенге за литр. Рост при этом составит 11%. На дизельное топливо предлагается поднять цены в среднем на 20% - с 230-260 тенге до 295 тенге за литр.



Если сейчас не сократить разницу в ценах, то уже в ближайшее время мы столкнемся с тотальным дефицитом топлива. Более того, это закроет пути для дальнейшего развития отрасли и угрожает энергетической безопасности страны, резюмировал спикер.