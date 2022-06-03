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ЛАДА.kz » Требуется помощь

qwerty

Опубликовано: Сегодня, 01:16

Просмотров: 86

Требуется помощь

Құрметті Отандастар!
Бүгін біз Алимжан баламыздың операциясы үшін сіздерден көмек сұрауға мұқтаж болып отырмыз. Бұл жұлынға жасалатын өте күрделі микронейрохирургиялық операция болып табылады. Алимжанға қойылған негізгі диагноздар: Spina bifida, Липомиеломенингоцеле L4-L5 позвонков, фиксация спинного мозга. «Ассута» клиникасының танымал Израильдік нейрохирургы профессор Шимон Рокхинд Алимжанға ота жасауға келісті. Отаға қажетті жобаланған сома : 28 868 300 теңге. Өкінішке орай бұл соманы жинау қарапайым отбасы үшін қиынға соғып тұр, сондықтан сіздерден көмек сұрауға мәжбүр болып отырмыз. Құрметті жанашыр жандар Алимжаның жарқын болашағы үшін және баламды мүгедектіктен сақтап қалу үшін қолдан келгенше көмектессеңіздер екен.

Уважаемые соотечественники!
Сегодня мы хотим обратиться к вам за помощью в операции нашего сына Алимжана. Это очень сложная микронейрохирургическая операция, выполняемая на спинной мозг. Основные диагнозы Алимжана: Spina bifida, липомиеломенингоцеле L4-L5 позвонков, фиксация спинного мозга. Профессор Шимон Рокхинд, известный израильский нейрохирург клиники «Ассута», согласился прооперировать Алимжана. Примерная сумма, необходимая для операции: 28 868 300 тенге. К сожалению, собрать эту сумму для обычной семьи очень сложно, поэтому мы вынуждены просить у вас помощь. Уважаемые соотечественники, без вашей финансовой поддержки есть вероятность, что мой сын станет инвалидом. Просим всех неравнодушных людей помочь нам спасти Алимжана от инвалидности.

Реквизиты для помощи:
Каспий банк: 4400 4302 6325 1222 Гулмира Е.
Каспий голд: 8 747 830 06 30 Гулмира Е. мама
Форте банк: 4042 4289 1040 6847 Енсегенов А. папа

Требуется помощь
Требуется помощь
Требуется помощь
Требуется помощь
Требуется помощь
Требуется помощь



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