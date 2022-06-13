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ЛАДА.kz » Требуется помощь

qwerty

Опубликовано: Сегодня, 15:23

Просмотров: 330

Требуется помощь

Всем здравствуйте!

Как и каждый из вас, мы никогда не задумывались, что окажемся в такой ситуации, но, к сожалению, беда пришла, откуда не ждали. Наша маленькая девочка находится в критическом состоянии. Лечение в Казахстане не дало результатов, и поэтому мы вынуждены обратиться за помощью к народу. Клиника в Турции согласилась нас принять, но такую сумму нам не осилить. Стоимость лечения на сегодняшний день 28 000$, из них удалось собрать почти 2 000 000 тг. Мы будем безмерно благодарны за любую помощь!

Каспи голд: 4400 4301 4983 9190

Для переводов каспи голд, народный банк 8775 041 1212 Актилеу А (отец)

Телефон: 8775 041 12 12

priglashenie-na-lechenie.pdf [1010,1 Kb] (cкачиваний: 15)


Требуется помощь
Требуется помощь




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