Требуется помощь

Здравствуйте наши добрые и неравнодушные!
Я, Жолдбаева Гульмира,
мама особенных двойняшек Айлин Жасмин!
Обращаюсь к вам с просьбой
о помощи в сборе средст на дорогую операцию для моих малышек!!!
Наша семья очень нуждается в вашей помощи, так как сумма совсем непосильная для нас, и мы будем безмерно благодарны каждому из вас Моим особенным двойняшкам требуется операция
по пересадке собственных стволовых клеток из костного мозга
в Грузии, в городе Тбилиси, медицинский центр имени Мардалеишвили.
Сумма операции на двоих малышек составляет 29800 $ ( 14900 долларов *2 деток =29800 долларов). Такую сумму мы в жизни не соберём
А время летит, и малышек надо срочно вытаскивать из такого состояния!!!Опишу вкратце про моих малышек:
Сункар кызы Айлин
Сункар кызы Жасмин
12/09/2017 года рождения.
В ноябре 2019 года для нас прозвучал страшный приговор: диагноз, который ошеломил нашу семью - АУТИЗМ ЗПРР ораническое поражение ЦНС!
Родились мои малышки недоношенными,
но упорно боролись за свою жизнь.
Они росли и развивались потихонечку, до 1,8-2,3 лет всё было хорошо: и агукали, и лялякали, и смеялись, сели, ползали и пошли, ели самостоятельно. После 2,5 ближе к 3 годам они начали резко затухать, стали молчать, перстали смеяться, забыли горшок и все навыки, которые знали. Потеряли взгляд и интерес к игрушкам, к нам и к окружающему миру... Прошлись по врачам, по комиссиям, и вердикт - страшный диагноз Аутизм.... Смиритесь...... Примите.... Как.. почему (я подозреваю, я уверена, как мама, я чувствую, что от прививки).
И с тех пор, не покладая рук, занимаемся с девочками:
коррекционный кабинет, психологи, дефектологи, нейропсихологи, лфк массаж, бассейны, бгбк, диета... Наблюдаемся у невропатолога, получали курсами остеопата, принимаем всевозможные хорошие препараты, бады, получали курсами ТМС процедуры микрополяризации, томатис терапии,
но пока из улучшений у нас капли в океане:
понимание есть процентов 5-10, речь вообще отсутствует,
им 5 лет, а развитие 6-12-месячных. Стоим на месте.
И вот разговаривали с клиникой в Тбилиси и,
подумав, взвесив все + и -, решили - теперь нам необходима эта операция.
Но у нашей семьи нет таких больших денег,
поэтому обращаемся ко всем с мольбой о помощи! Помогите моим малышкам понимать нас, нашу речь и разговаривать!!!!!!!!!!!! Мир не без добрых людей, и мы очень надеемся, что мои малышки начнут понимать мир и разговаривать.
Сумма сбора 14900 $ + 14900 $ = 29800 $
Реквизиты
Каспий банк
4400 4301 2003 0538
8 776 026 66 66
Гульмира Ж
Народный банк
4405 6398 1208 2996
8 776 026 66 66
Я, Жолдбаева Гульмира,
мама особенных двойняшек Айлин Жасмин!
Обращаюсь к вам с просьбой
о помощи в сборе средст на дорогую операцию для моих малышек!!!
Наша семья очень нуждается в вашей помощи, так как сумма совсем непосильная для нас, и мы будем безмерно благодарны каждому из вас Моим особенным двойняшкам требуется операция
по пересадке собственных стволовых клеток из костного мозга
в Грузии, в городе Тбилиси, медицинский центр имени Мардалеишвили.
Сумма операции на двоих малышек составляет 29800 $ ( 14900 долларов *2 деток =29800 долларов). Такую сумму мы в жизни не соберём
А время летит, и малышек надо срочно вытаскивать из такого состояния!!!Опишу вкратце про моих малышек:
Сункар кызы Айлин
Сункар кызы Жасмин
12/09/2017 года рождения.
В ноябре 2019 года для нас прозвучал страшный приговор: диагноз, который ошеломил нашу семью - АУТИЗМ ЗПРР ораническое поражение ЦНС!
Родились мои малышки недоношенными,
но упорно боролись за свою жизнь.
Они росли и развивались потихонечку, до 1,8-2,3 лет всё было хорошо: и агукали, и лялякали, и смеялись, сели, ползали и пошли, ели самостоятельно. После 2,5 ближе к 3 годам они начали резко затухать, стали молчать, перстали смеяться, забыли горшок и все навыки, которые знали. Потеряли взгляд и интерес к игрушкам, к нам и к окружающему миру... Прошлись по врачам, по комиссиям, и вердикт - страшный диагноз Аутизм.... Смиритесь...... Примите.... Как.. почему (я подозреваю, я уверена, как мама, я чувствую, что от прививки).
И с тех пор, не покладая рук, занимаемся с девочками:
коррекционный кабинет, психологи, дефектологи, нейропсихологи, лфк массаж, бассейны, бгбк, диета... Наблюдаемся у невропатолога, получали курсами остеопата, принимаем всевозможные хорошие препараты, бады, получали курсами ТМС процедуры микрополяризации, томатис терапии,
но пока из улучшений у нас капли в океане:
понимание есть процентов 5-10, речь вообще отсутствует,
им 5 лет, а развитие 6-12-месячных. Стоим на месте.
И вот разговаривали с клиникой в Тбилиси и,
подумав, взвесив все + и -, решили - теперь нам необходима эта операция.
Но у нашей семьи нет таких больших денег,
поэтому обращаемся ко всем с мольбой о помощи! Помогите моим малышкам понимать нас, нашу речь и разговаривать!!!!!!!!!!!! Мир не без добрых людей, и мы очень надеемся, что мои малышки начнут понимать мир и разговаривать.
Сумма сбора 14900 $ + 14900 $ = 29800 $
Реквизиты
Каспий банк
4400 4301 2003 0538
8 776 026 66 66
Гульмира Ж
Народный банк
4405 6398 1208 2996
8 776 026 66 66
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