«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 13 Августа
+30...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.01 KZT
  • €1 = 490.15 KZT
  • 1 RUB = 7.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Требуется помощь

Опубликовано: Вчера, 17:30

Просмотров: 310

Требуется помощь

Здравствуйте наши добрые и неравнодушные!
Я, Жолдбаева Гульмира,
мама особенных двойняшек Айлин Жасмин!
Обращаюсь к вам с просьбой
о помощи в сборе средст на дорогую операцию для моих малышек!!!
Наша семья очень нуждается в вашей помощи, так как сумма совсем непосильная для нас, и мы будем безмерно благодарны каждому из вас Моим особенным двойняшкам требуется операция
по пересадке собственных стволовых клеток из костного мозга
в Грузии, в городе Тбилиси, медицинский центр имени Мардалеишвили.
Сумма операции на двоих малышек составляет 29800 $ ( 14900 долларов *2 деток =29800 долларов). Такую сумму мы в жизни не соберём
А время летит, и малышек надо срочно вытаскивать из такого состояния!!!Опишу вкратце про моих малышек:
Сункар кызы Айлин
Сункар кызы Жасмин
12/09/2017 года рождения.
В ноябре 2019 года для нас прозвучал страшный приговор: диагноз, который ошеломил нашу семью - АУТИЗМ ЗПРР ораническое поражение ЦНС!
Родились мои малышки недоношенными,
но упорно боролись за свою жизнь.
Они росли и развивались потихонечку, до 1,8-2,3 лет всё было хорошо: и агукали, и лялякали, и смеялись, сели, ползали и пошли, ели самостоятельно. После 2,5 ближе к 3 годам они начали резко затухать, стали молчать, перстали смеяться, забыли горшок и все навыки, которые знали. Потеряли взгляд и интерес к игрушкам, к нам и к окружающему миру... Прошлись по врачам, по комиссиям, и вердикт - страшный диагноз Аутизм.... Смиритесь...... Примите.... Как.. почему (я подозреваю, я уверена, как мама, я чувствую, что от прививки).
И с тех пор, не покладая рук, занимаемся с девочками:
коррекционный кабинет, психологи, дефектологи, нейропсихологи, лфк массаж, бассейны, бгбк, диета... Наблюдаемся у невропатолога, получали курсами остеопата, принимаем всевозможные хорошие препараты, бады, получали курсами ТМС процедуры микрополяризации, томатис терапии,
но пока из улучшений у нас капли в океане:
понимание есть процентов 5-10, речь вообще отсутствует,
им 5 лет, а развитие 6-12-месячных. Стоим на месте.
И вот разговаривали с клиникой в Тбилиси и,
подумав, взвесив все + и -, решили - теперь нам необходима эта операция.
Но у нашей семьи нет таких больших денег,
поэтому обращаемся ко всем с мольбой о помощи! Помогите моим малышкам понимать нас, нашу речь и разговаривать!!!!!!!!!!!! Мир не без добрых людей, и мы очень надеемся, что мои малышки начнут понимать мир и разговаривать.
Сумма сбора 14900 $ + 14900 $ = 29800 $

Реквизиты

Каспий банк

4400 4301 2003 0538
8 776 026 66 66

Гульмира Ж

Народный банк

4405 6398 1208 2996
8 776 026 66 66

Требуется помощь

Требуется помощь

Требуется помощь

Требуется помощь



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика