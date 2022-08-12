Требуется помощь

Здравствуйте наши добрые и неравнодушные!Я, Жолдбаева Гульмира,мама особенных двойняшек Айлин Жасмин!Обращаюсь к вам с просьбойо помощи в сборе средст на дорогую операцию для моих малышек!!!Наша семья очень нуждается в вашей помощи, так как сумма совсем непосильная для нас, и мы будем безмерно благодарны каждому из вас Моим особенным двойняшкам требуется операцияпо пересадке собственных стволовых клеток из костного мозгав Грузии, в городе Тбилиси, медицинский центр имени Мардалеишвили.Сумма операции на двоих малышек составляет 29800 $ ( 14900 долларов *2 деток =29800 долларов). Такую сумму мы в жизни не соберёмА время летит, и малышек надо срочно вытаскивать из такого состояния!!!Опишу вкратце про моих малышек:Сункар кызы АйлинСункар кызы Жасмин12/09/2017 года рождения.В ноябре 2019 года для нас прозвучал страшный приговор: диагноз, который ошеломил нашу семью - АУТИЗМ ЗПРР ораническое поражение ЦНС!Родились мои малышки недоношенными,но упорно боролись за свою жизнь.Они росли и развивались потихонечку, до 1,8-2,3 лет всё было хорошо: и агукали, и лялякали, и смеялись, сели, ползали и пошли, ели самостоятельно. После 2,5 ближе к 3 годам они начали резко затухать, стали молчать, перстали смеяться, забыли горшок и все навыки, которые знали. Потеряли взгляд и интерес к игрушкам, к нам и к окружающему миру... Прошлись по врачам, по комиссиям, и вердикт - страшный диагноз Аутизм.... Смиритесь...... Примите.... Как.. почему (я подозреваю, я уверена, как мама, я чувствую, что от прививки).И с тех пор, не покладая рук, занимаемся с девочками:коррекционный кабинет, психологи, дефектологи, нейропсихологи, лфк массаж, бассейны, бгбк, диета... Наблюдаемся у невропатолога, получали курсами остеопата, принимаем всевозможные хорошие препараты, бады, получали курсами ТМС процедуры микрополяризации, томатис терапии,но пока из улучшений у нас капли в океане:понимание есть процентов 5-10, речь вообще отсутствует,им 5 лет, а развитие 6-12-месячных. Стоим на месте.И вот разговаривали с клиникой в Тбилиси и,подумав, взвесив все + и -, решили - теперь нам необходима эта операция.Но у нашей семьи нет таких больших денег,поэтому обращаемся ко всем с мольбой о помощи! Помогите моим малышкам понимать нас, нашу речь и разговаривать!!!!!!!!!!!! Мир не без добрых людей, и мы очень надеемся, что мои малышки начнут понимать мир и разговаривать.Сумма сбора 14900 $ + 14900 $ = 29800 $Каспий банкГульмира ЖНародный банк