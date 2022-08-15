Требуется помощь

Здравствуйте!Полтора года назад мы возили нашу дочь Ляйлу в Турцию и просили помощи на лечение. При вашей поддержке мы собрали необходимые средства на ТКМ (операцию) и реабилитацию, и полностью закрыли сбор.Нам сделали две трансплантации костного мозга в нашей стране, но нас не смогли лечить. Поэтому мы полетели в клинику "Медиполь Мега" в Стамбул. 15.03.21. Ляйле была проведена ТКМ. Так как операцию сделали в третий раз, она прошла очень сложно. Несмотря на это, наша маленькая принцесса-героиня в пятилетней борьбе преодолела тяжелую болезнь. Конечно, все это произошло при поддержке наших соотечественников.Выражаю благодарность всем материнским сердцем нашему народу!В конце мая наши турецкие врачи разрешили нам вернуться в страну, и мы продолжаем принимать некоторые лекарства.Так как наши врачи находятся в чужой стране, то нам предстоит еще раз к ним лететь, пройти полное обследование и сдать необходимые анализы крови. Собираемся лететь в Стамбул в конце августа. Всё напрямую связано со средствами, поэтому я прошу вашей помощи, прошу, поддержите мою героиню. Дай Аллах вам здоровья! Пусть Аллах вас вознаградит за ваши добрые дела.РЕКВИЗИТЫКаспий Голд привязан к этому номеру :Народный банк :ИИН:930604451296