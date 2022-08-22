Требуется помощь

Здравствуйте! Просим вашей помощи!Полгода назад с вашей помощью мы прооперировали нашу дочь Султанбекову Лаян Сериковну 2013 года рождения с диагнозом «артрогрипоз верхних и нижних конечностей»". Но пришло время для второй операции, сроки операции до ноября 2022 года.Операция планируется в Турции в «Medistambul», сумма операции составляет 9000 долларов. Документы и приглашения предоставлены.Первые, к кому мы обращаемся за помощью, это вы!Реквизиты отца: Султанбеков Серик АлдаонгаровичТелефон: 8 778 916 2032