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ЛАДА.kz » Требуется помощь

Опубликовано: Сегодня, 17:00

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Требуется помощь

Здравствуйте! Просим вашей помощи!

Полгода назад с вашей помощью мы прооперировали нашу дочь Султанбекову Лаян Сериковну 2013 года рождения с диагнозом «артрогрипоз верхних и нижних конечностей»". Но пришло время для второй операции, сроки операции до ноября 2022 года.

Операция планируется в Турции в «Medistambul», сумма операции составляет 9000 долларов. Документы и приглашения предоставлены.
Первые, к кому мы обращаемся за помощью, это вы!

Реквизиты отца: Султанбеков Серик Алдаонгарович

Телефон: 8 778 916 2032

Номер карты «Каспи Голд»: 4400 4301 0916 7657

Номер карты «Халык банка»: 6244 9546 6093 0729

Требуется помощь

Требуется помощь

Требуется помощь



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