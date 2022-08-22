Требуется помощь

Здравствуйте! Просим вашей помощи!
Полгода назад с вашей помощью мы прооперировали нашу дочь Султанбекову Лаян Сериковну 2013 года рождения с диагнозом «артрогрипоз верхних и нижних конечностей»". Но пришло время для второй операции, сроки операции до ноября 2022 года.
Операция планируется в Турции в «Medistambul», сумма операции составляет 9000 долларов. Документы и приглашения предоставлены.
Первые, к кому мы обращаемся за помощью, это вы!
Реквизиты отца: Султанбеков Серик Алдаонгарович
Телефон: 8 778 916 2032
Номер карты «Каспи Голд»: 4400 4301 0916 7657
Номер карты «Халык банка»: 6244 9546 6093 0729
Полгода назад с вашей помощью мы прооперировали нашу дочь Султанбекову Лаян Сериковну 2013 года рождения с диагнозом «артрогрипоз верхних и нижних конечностей»". Но пришло время для второй операции, сроки операции до ноября 2022 года.
Операция планируется в Турции в «Medistambul», сумма операции составляет 9000 долларов. Документы и приглашения предоставлены.
Первые, к кому мы обращаемся за помощью, это вы!
Реквизиты отца: Султанбеков Серик Алдаонгарович
Телефон: 8 778 916 2032
Номер карты «Каспи Голд»: 4400 4301 0916 7657
Номер карты «Халык банка»: 6244 9546 6093 0729
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