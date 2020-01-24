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ЛАДА.kz » Требуется помощь

Опубликовано: Вчера, 21:56

Просмотров: 904

Срочно нужна помощь

Срочно нужна помощь

Срочно нужна помощь


Обращение:

Уважаемые жители Мангистауской области!

Я, Калиева Лаззат Джилкиайдаровна (домохозяйка), мать троих детей, проживаю в г. Актау. Моему второму сыну Амирхану 4 года, диагноз - аутизм. Беременность и роды у меня проходили без проблем. В первые годы жизни у Амирхана мы не замечали каких-либо признаков отклонения. Как все нормальные дети, мой сын развивался своевременно (ползал, первые шаги, произносил и повторял слоги). Ближе к 3 годам Амирхана, я стала замечать обратное, то есть (не откликался на свое имя, стал замкнутым, потерял интерес к игрушкам и много плакал).

После этого я забила тревогу, в мае 2019 года мы отправились в РФ (г. Астрахань), в областную детскую клиническую больницу им. Н. Н. Силищевой на консультацию к специалистам. Там нам сообщили, что у Амирхана проявляется характер аутизма, и назначили пройти медицинский осмотр там же. По прибытию в г. Актау я встала на очередь на портале на квоту в Научный центр «Материнство и детство» в г. Нур-Султан, после медицинского обследования нам подтвердили и поставили диагноз «Детский аутизм» (F-84). По возвращению домой открыла инвалидность на сына.

После возвращения обратно в г. Актау я стала искать учреждения по коррекции детей с аутистическим спектром. Познакомилась со многими родителями, у которых «особые дети», и они дали мне надежду. За год тренировок и занятий с сыном мы сделали только один шаг вперед. Теперь я намереваюсь поехать с сыном Амирханом в г. Астрахань в реабилитационный центр для получения полного курса лечения. Пользуясь случаем, я прошу у вас, неравнодушных жителей Мангистауской области, о материальной помощи для нашего Амирхана, и сейчас каждая минута мне очень дорога - для развития моего сына. Ведь вы сами знаете, что наши дети - это «свет будущего».

Карта Каспий банка: 5169 4971 6408 2806 К. Лаззат Джилкиайдаровна
Карта Сбербанка: 4578 3200 1427 0546



Срочно нужна помощь

Срочно нужна помощь

Срочно нужна помощь
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