Срочно нужна помощь





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Дорогие друзья, знакомые и жители г. Актау! Меня зовут Акбикеш, и я мама ребёнка с особым недугом, которую зовут Арзу. Моей девочке 6 лет, и у неё с рождения отсутствует правое ушко, и этот недуг отразился на её способности разговаривать. Она каждый день смотрит в зеркало и жестами спрашивает "Где моё ухо?". И тут моё сердце разрывается на части от того, что я даже не знаю, что и ответить. Арзу ходит в специализированный садик и очень комплексует. Она почти не слышит, и отсутствие уха с годами приводит к деформации правой части лица. Специалисты поставили диагноз: "Микротия, атрезия, кондуктивная тугоухость" - 2/3 степени правого уха, и "Нейросенсорная тугоухость" - 3/4 степени левого уха. Мы обращались в городскую больницу - нам ничем не смогли помочь и отказали, обратились в г. Алматы к челюстно-лицевому хирургу Нурмаганову С. Б., он тоже нам отказал. Затем мы обратились в Израильскую клинику, нам готовы помочь и поставить имплант, а также сделать пластику ушка. Так как наше государство не может отправить нас по квоте, нам придётся ехать туда и оплачивать всю операцию за свой счёт. Нам выставили счёт в размере 26 000$.

Мы скромно живём и не имеем таких средств. Я обращаюсь к каждому из вас за помощью! Прошу вас не оставаться равнодушными и подарить нам шанс не отличаться от других нормальных детишек.

Диагноз: "Микротия, атрезия, кондуктивная тугоухость - 2/3 степени правого уха" , и "Нейросенсорная тугоухость - 3/4 степени левого уха" . Все документы будут приложены! Ребёнок - Чукаева Арзу Муратовна.

Мама: Байкандиева Акбикеш Уринжановна

Kaspi gold: 5169497117108641

Kaspi кашелек: 87074560002 21.11.1979

ИИН: 791121402908

Мы не просим крупных пожертвований, т.к понимаем, что у людей в наше время полно своих забот и нужд, но если каждая семья сделает мизерный вклад, то, я думаю, что свет в конце нашего туннеля станет ещё ярче... Мир вам и здоровья вашим детям!