«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 31 Января
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.8 KZT
  • €1 = 417.32 KZT
  • 1 RUB = 6.02 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Требуется помощь

qwerty

Опубликовано: Сегодня, 09:34

Просмотров: 690

Срочно нужна помощь

Срочно нужна помощь


Обращение:

Дорогие друзья, знакомые и жители г. Актау! Меня зовут Акбикеш, и я мама ребёнка с особым недугом, которую зовут Арзу. Моей девочке 6 лет, и у неё с рождения отсутствует правое ушко, и этот недуг отразился на её способности разговаривать. Она каждый день смотрит в зеркало и жестами спрашивает "Где моё ухо?". И тут моё сердце разрывается на части от того, что я даже не знаю, что и ответить. Арзу ходит в специализированный садик и очень комплексует. Она почти не слышит, и отсутствие уха с годами приводит к деформации правой части лица. Специалисты поставили диагноз: "Микротия, атрезия, кондуктивная тугоухость" - 2/3 степени правого уха, и "Нейросенсорная тугоухость" - 3/4 степени левого уха. Мы обращались в городскую больницу - нам ничем не смогли помочь и отказали, обратились в г. Алматы к челюстно-лицевому хирургу Нурмаганову С. Б., он тоже нам отказал. Затем мы обратились в Израильскую клинику, нам готовы помочь и поставить имплант, а также сделать пластику ушка. Так как наше государство не может отправить нас по квоте, нам придётся ехать туда и оплачивать всю операцию за свой счёт. Нам выставили счёт в размере 26 000$.
Мы скромно живём и не имеем таких средств. Я обращаюсь к каждому из вас за помощью! Прошу вас не оставаться равнодушными и подарить нам шанс не отличаться от других нормальных детишек.
Диагноз: "Микротия, атрезия, кондуктивная тугоухость - 2/3 степени правого уха" , и "Нейросенсорная тугоухость - 3/4 степени левого уха" . Все документы будут приложены! Ребёнок - Чукаева Арзу Муратовна.
Мама: Байкандиева Акбикеш Уринжановна
Kaspi gold: 5169497117108641
Kaspi кашелек: 87074560002 21.11.1979
ИИН: 791121402908
Мы не просим крупных пожертвований, т.к понимаем, что у людей в наше время полно своих забот и нужд, но если каждая семья сделает мизерный вклад, то, я думаю, что свет в конце нашего туннеля станет ещё ярче... Мир вам и здоровья вашим детям!



Срочно нужна помощь
Срочно нужна помощь
Срочно нужна помощь
Срочно нужна помощь
Срочно нужна помощь
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика