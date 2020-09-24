Срочно нужна помощь
Обращение:
Здравствуйте, я Светлана - мама Саши. Обращаюсь ко всем добрым людям.
Помогите, пожалуйста, моему сыну 9 лет, у Саши @sasha_sos.kz рак почки - нефробластома. Мы, жители Казахстана, сейчас находимся в Турции на лечении. Саша перенес операцию по удалению почки и опухоли, два курса лучевой терапии на лёгкие и брюшную полость, шестнадцать недель химиотерапии...
.
Полгода войны с этой болезнью. Осталось собрать 6667$. Мы подходим к финишу, осталось совсем немного, две недели химиотерапии и мы вернёмся домой. Помогите, умоляем вас.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:
Сбер:KZ51914052204KZ01Т9N
Иин 820615351227
Шелудченко Максим (папа)
Каспи:87759055828
Шелудченко Света (мама)
Каспи:87087746051
4400430183617593
Шелудченко Максим (папа)
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KZ258861D224000692419
СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (для жителей России)
4276 4421 2486 2817 .
Номер счёта: 40817810244050562316
Получатель: КУЗНЕЦОВ ПАВЕЛ Владимирович (дядя Саши)
PayPal (всемирно) +77759055828
svetlana.baerle@mail.ru (мама)
Яндекс кошелек 4100112245998552 Алексей Максимович(брат Саши)
Обращение:
Здравствуйте, я Светлана - мама Саши. Обращаюсь ко всем добрым людям.
Помогите, пожалуйста, моему сыну 9 лет, у Саши @sasha_sos.kz рак почки - нефробластома. Мы, жители Казахстана, сейчас находимся в Турции на лечении. Саша перенес операцию по удалению почки и опухоли, два курса лучевой терапии на лёгкие и брюшную полость, шестнадцать недель химиотерапии...
.
Полгода войны с этой болезнью. Осталось собрать 6667$. Мы подходим к финишу, осталось совсем немного, две недели химиотерапии и мы вернёмся домой. Помогите, умоляем вас.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:
Сбер:KZ51914052204KZ01Т9N
Иин 820615351227
Шелудченко Максим (папа)
Каспи:87759055828
Шелудченко Света (мама)
Каспи:87087746051
4400430183617593
Шелудченко Максим (папа)
HOME CART
KZ258861D224000692419
СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (для жителей России)
4276 4421 2486 2817 .
Номер счёта: 40817810244050562316
Получатель: КУЗНЕЦОВ ПАВЕЛ Владимирович (дядя Саши)
PayPal (всемирно) +77759055828
svetlana.baerle@mail.ru (мама)
Яндекс кошелек 4100112245998552 Алексей Максимович(брат Саши)