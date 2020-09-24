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ЛАДА.kz » Требуется помощь

Опубликовано: Вчера, 21:42

Просмотров: 264

Срочно нужна помощь

Срочно нужна помощь

Срочно нужна помощь


Обращение:

Здравствуйте, я Светлана - мама Саши. Обращаюсь ко всем добрым людям.
Помогите, пожалуйста, моему сыну 9 лет, у Саши @sasha_sos.kz рак почки - нефробластома. Мы, жители Казахстана, сейчас находимся в Турции на лечении. Саша перенес операцию по удалению почки и опухоли, два курса лучевой терапии на лёгкие и брюшную полость, шестнадцать недель химиотерапии...
.
Полгода войны с этой болезнью. Осталось собрать 6667$. Мы подходим к финишу, осталось совсем немного, две недели химиотерапии и мы вернёмся домой. Помогите, умоляем вас.


РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:
Сбер:KZ51914052204KZ01Т9N
Иин 820615351227
Шелудченко Максим (папа)

Каспи:87759055828
Шелудченко Света (мама)

Каспи:87087746051
4400430183617593
Шелудченко Максим (папа)

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Получатель: КУЗНЕЦОВ ПАВЕЛ Владимирович (дядя Саши)
PayPal (всемирно) +77759055828
svetlana.baerle@mail.ru (мама)
Яндекс кошелек 4100112245998552 Алексей Максимович(брат Саши)



Срочно нужна помощь
Срочно нужна помощь
Срочно нужна помощь
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Комментарии ( 1 )

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alesha (Посетители) Вчера, 23:57
Вы меня извините,но почему не лечатся у нас в Казахстане, Актау ? Государство гарантирует бесплатное лечение онкобольным. Причём онкология снабжается очень хорошо и лечат довольно качественно. Сам являюсь онкобольным и я доволен нашими врачами и способами лечения.
 
 

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