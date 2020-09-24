Срочно нужна помощь





Обращение:



Здравствуйте, я Светлана - мама Саши. Обращаюсь ко всем добрым людям.

Помогите, пожалуйста, моему сыну 9 лет, у Саши @sasha_sos.kz рак почки - нефробластома. Мы, жители Казахстана, сейчас находимся в Турции на лечении. Саша перенес операцию по удалению почки и опухоли, два курса лучевой терапии на лёгкие и брюшную полость, шестнадцать недель химиотерапии...

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Полгода войны с этой болезнью. Осталось собрать 6667$. Мы подходим к финишу, осталось совсем немного, две недели химиотерапии и мы вернёмся домой. Помогите, умоляем вас.





РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

Сбер:KZ51914052204KZ01Т9N

Иин 820615351227

Шелудченко Максим (папа)



Каспи:87759055828

Шелудченко Света (мама)



Каспи:87087746051

4400430183617593

Шелудченко Максим (папа)



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Номер счёта: 40817810244050562316

Получатель: КУЗНЕЦОВ ПАВЕЛ Владимирович (дядя Саши)

PayPal (всемирно) +77759055828

svetlana.baerle@mail.ru (мама)

Яндекс кошелек 4100112245998552 Алексей Максимович(брат Саши)