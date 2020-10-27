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ЛАДА.kz » Требуется помощь

Опубликовано: Вчера, 17:13

Просмотров: 1055

Срочно нужна помощь

Срочно нужна помощь

Срочно нужна помощь


Обращение:

Лейле всего три года! Хоть она совсем маленькая, но за этот коротенький период жизни малышка перенесла две трансплантации костного мозга.

Лейлу одолела болезнь пожилых людей - миелодиспластический синдром. И эта болезнь тяжело поддаётся лечению. А ещё она прогрессирует, и врачи опасаются, что болезнь может перейти в более агрессивную форму - острый миелобластный лейкоз.
Поэтому каждая минута дорога‼!

На данный момент единственный шанс сохранить жизнь крохи - это третья трансплантация костного мозга‼

Но в этот раз нам надо лететь в Турцию…

Прошу вас - подарите жизнь нашему ангелочку!
Каждые 100-200-500 тенге - ценный вклад во имя выживания.

С вами вместе мы становимся на шаг ближе к своей мечте!

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Народный банк:4405639751457522
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Sberbank РФ:4578320007733922
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