Срочно нужна помощь

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Обращение:
Лейле всего три года! Хоть она совсем маленькая, но за этот коротенький период жизни малышка перенесла две трансплантации костного мозга.
Лейлу одолела болезнь пожилых людей - миелодиспластический синдром. И эта болезнь тяжело поддаётся лечению. А ещё она прогрессирует, и врачи опасаются, что болезнь может перейти в более агрессивную форму - острый миелобластный лейкоз.
Поэтому каждая минута дорога‼!
На данный момент единственный шанс сохранить жизнь крохи - это третья трансплантация костного мозга‼
Но в этот раз нам надо лететь в Турцию…
Прошу вас - подарите жизнь нашему ангелочку!
Каждые 100-200-500 тенге - ценный вклад во имя выживания.
С вами вместе мы становимся на шаг ближе к своей мечте!
Реквизиты
ИИН:930604451296 Отарова Гулдана
Народный банк:4405639751457522
Kaspi Gold: 4400430185625230
Sberbank РФ:4578320007733922
Sberbank РК: 4263433330724680
мама +7 702 295 7500
Обращение:
Лейле всего три года! Хоть она совсем маленькая, но за этот коротенький период жизни малышка перенесла две трансплантации костного мозга.
Лейлу одолела болезнь пожилых людей - миелодиспластический синдром. И эта болезнь тяжело поддаётся лечению. А ещё она прогрессирует, и врачи опасаются, что болезнь может перейти в более агрессивную форму - острый миелобластный лейкоз.
Поэтому каждая минута дорога‼!
На данный момент единственный шанс сохранить жизнь крохи - это третья трансплантация костного мозга‼
Но в этот раз нам надо лететь в Турцию…
Прошу вас - подарите жизнь нашему ангелочку!
Каждые 100-200-500 тенге - ценный вклад во имя выживания.
С вами вместе мы становимся на шаг ближе к своей мечте!
Реквизиты
ИИН:930604451296 Отарова Гулдана
Народный банк:4405639751457522
Kaspi Gold: 4400430185625230
Sberbank РФ:4578320007733922
Sberbank РК: 4263433330724680
мама +7 702 295 7500
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