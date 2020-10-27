Срочно нужна помощь

Срочно нужна помощьЛейле всего три года! Хоть она совсем маленькая, но за этот коротенький период жизни малышка перенесла две трансплантации костного мозга.Лейлу одолела болезнь пожилых людей - миелодиспластический синдром. И эта болезнь тяжело поддаётся лечению. А ещё она прогрессирует, и врачи опасаются, что болезнь может перейти в более агрессивную форму - острый миелобластный лейкоз.Поэтому каждая минута дорога‼!На данный момент единственный шанс сохранить жизнь крохи - это третья трансплантация костного мозга‼Но в этот раз нам надо лететь в Турцию…Прошу вас - подарите жизнь нашему ангелочку!Каждые 100-200-500 тенге - ценный вклад во имя выживания.С вами вместе мы становимся на шаг ближе к своей мечте!РеквизитыИИН:930604451296 Отарова ГулданаНародный банк:4405639751457522Kaspi Gold: 4400430185625230Sberbank РФ:4578320007733922Sberbank РК: 4263433330724680мама +7 702 295 7500