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ЛАДА.kz » Требуется помощь

qwerty

Опубликовано: Сегодня, 10:06

Просмотров: 210

Срочно нужна помощь

Срочно нужна помощь

Обращение:

Крик о помощи!
Здравствуйте, наши самые добрые и неравнодушные!
Я, Жолдыбаева Гульмира, мама особенных двойняшек!
В ноябре 2019 года для нас прозвучал страшный приговор, диагноз: "Резидуально-органическое поражение ЦНС. Задержка психоречевого развития с элементами аутизма", который ошеломил нашу семью.
Родились мои малышки глубоко недоношенными и боролись за свою жизнь.
Малышки росли и развивались потихонечку, хорошо. Отставания были, конечно, но ссылались на недоношенность.
До полутора лет все было хорошо ( и "агукали", и "лялякали", и смеялись, и ложку держали, и сидеть, и ползать, и ходить, все было в норме).
Ближе к 1,8-2 годикам двойняшки начали резко затухать, стали молчать все больше и больше, с детьми перестали играть, горшок и ложку перестали воспринимать, потерялся взгляд и интерес к игрушкам.
Прошлись по врачам, по комисcиям, и вердикт - этот страшный диагноз.
С тех пор мы с малышками занимаемся, ходим в частный коррекционный садик, принимаем все препараты, ходим на реабилитации, наблюдаемся у невропатолога.
Прошел год. Но, увы, пока небольшие сдвиги. Но речь отсутствует, понимания как такого нет, на имена реакции нет пока.
Отправила запрос в несколько реабилитационных центров.
Реацентр "Спектрум" в Нур-Султане готов принять. Сказали, что не все потеряно, что можно начать запуск, пока маленькие. Предложили интенсивный курс по запуску речи и понимания. Отвечают за результат.
Но сумма для нашей семьи непосильная. В районе 4,5 миллионов за курс на 2 месяца на двоих по полной программе.
Нам без вашей помощи никак не обойтись.
Максимальный репост ( на своей странице , сториз и т.д.).
Распространите , пожалуйста, информацию, чтобы как можно больше людей узнали о нашей беде.
Понимаю, что на данный момент нелегкое время в стране - не все могут помочь материально.
Мы ценим вклад каждого из вас!
Для нас важна любая сумма!
Реквизиты:
Каспий голд по номеру 87760266666
Каспий голд 5169493196313400
Халык банк 4405639812082996
Пусть добро, сделанное вами, вернется в 1000 кратном размере.

Срочно нужна помощь
Срочно нужна помощь
Срочно нужна помощь

Срочно нужна помощь
Срочно нужна помощь



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Комментарии ( 1 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 11:36
Я понимаю, что родители хотят для детей самого лучшего и прямо сейчас. Но в выписке из истории болезни написано "отправить в плановом порядке РДЦР", что обычно подразумевает бесплатное лечение.
В тексте ничего по этому поводу не сказано - узнавали ли родители по поводу этого лечения? Что для этого нужно?

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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