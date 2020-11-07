Срочно нужна помощь

Крик о помощи!Здравствуйте, наши самые добрые и неравнодушные!Я, Жолдыбаева Гульмира, мама особенных двойняшек!В ноябре 2019 года для нас прозвучал страшный приговор, диагноз: "Резидуально-органическое поражение ЦНС. Задержка психоречевого развития с элементами аутизма", который ошеломил нашу семью.Родились мои малышки глубоко недоношенными и боролись за свою жизнь.Малышки росли и развивались потихонечку, хорошо. Отставания были, конечно, но ссылались на недоношенность.До полутора лет все было хорошо ( и "агукали", и "лялякали", и смеялись, и ложку держали, и сидеть, и ползать, и ходить, все было в норме).Ближе к 1,8-2 годикам двойняшки начали резко затухать, стали молчать все больше и больше, с детьми перестали играть, горшок и ложку перестали воспринимать, потерялся взгляд и интерес к игрушкам.Прошлись по врачам, по комисcиям, и вердикт - этот страшный диагноз.С тех пор мы с малышками занимаемся, ходим в частный коррекционный садик, принимаем все препараты, ходим на реабилитации, наблюдаемся у невропатолога.Прошел год. Но, увы, пока небольшие сдвиги. Но речь отсутствует, понимания как такого нет, на имена реакции нет пока.Отправила запрос в несколько реабилитационных центров.Реацентр "Спектрум" в Нур-Султане готов принять. Сказали, что не все потеряно, что можно начать запуск, пока маленькие. Предложили интенсивный курс по запуску речи и понимания. Отвечают за результат.Но сумма для нашей семьи непосильная. В районе 4,5 миллионов за курс на 2 месяца на двоих по полной программе.Нам без вашей помощи никак не обойтись.Максимальный репост ( на своей странице , сториз и т.д.).Распространите , пожалуйста, информацию, чтобы как можно больше людей узнали о нашей беде.Понимаю, что на данный момент нелегкое время в стране - не все могут помочь материально.Мы ценим вклад каждого из вас!Для нас важна любая сумма!Реквизиты:Каспий голд по номеру 87760266666Каспий голд 5169493196313400Халык банк 4405639812082996Пусть добро, сделанное вами, вернется в 1000 кратном размере.