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ЛАДА.kz » Требуется помощь

Moderator

Опубликовано: Сегодня, 14:23

Просмотров: 1093

Требуется помощь

Помогите спасти детство маленькой Кызгалдак!

Она очень хочет стать здоровой. Хотя бы репост!

Пара кликов пальцем ради спасения жизни ребенка. Каждый день наполняют боль и страдания. И в то же время нас не покидает надежда на то, что всё будет хорошо. У Кызгалдак идет постоянная борьба за здоровое детство!!! Не проходите мимо, поддержите нас, пожалуйста. Пусть вы не знаете нашу семью, но это не значит, что крики о помощи не стоят вашего внимания... Это правда крики...

Маленькой Кызгалдак всего 2 годика и она уже переносит такую тяжёлую болезнь как Тетрада Фалло. Ровно год назад она перенесла очень тяжелую операцию на сердечко, пролежала на операционном столе 8 часов под наркозом. Сейчас она наполовину состоит из пластамасса. Через ее сердечко проходит 3 пластмасса вместо артериальных вен. Также, начиная от горла и до желудка, стоит трубка, через которую проходит все, что она ест и пьет. Но, несмотря на свою болезнь, ребенок очень активный и весёлый. Любит бегать, прыгать, петь песенки. Увидев со стороны, никто бы никогда не подумал о том, что ребенок тяжело болен. В данный момент нам очень нужно собрать деньги на операцию в Ташкенте. Сквозь слёзы мы с надеждой просим вас - ПОМОГИТЕ...



Контакты:
Kaspi gold 87029201930
ИИН 980624451571

Серик Айжан Бауыржанкызы

Помогите спасти детство маленькой Кызгалдак!

Она очень хочет стать здоровой. Хотя бы репост!

Пара кликов пальцем ради спасения жизни ребенка. Каждый день наполняют боль и страдания. И в то же время нас не покидает надежда на то, что всё будет хорошо. У Кызгалдак идет постоянная борьба за здоровое детство!!! Не проходите мимо, поддержите нас, пожалуйста. Пусть вы не знаете нашу семью, но это не значит, что крики о помощи не стоят вашего внимания... Это правда крики...

Маленькой Кызгалдак всего 2 годика и у она уже переносит такую тяжёлую болезнь как Тетрада Фалло. Ровно год назад она перенесла очень тяжелую операцию на сердечко, пролежала на операционном столе 8 часов под наркозом. Сейчас она наполовину состоит из пластамасса. Через ее сердечко проходит 3 пластмасса вместо артериальных вен, также начиная от горла до желудка стоит трубка, через которую проходит все, что она ест и пьет. Но, несмотря на свою болезнь, ребенок очень активный и весёлый. Любит бегать, прыгать, петь песенки. Увидев со стороны, никто бы никогда не подумал о том, что ребенок тяжело болен. В данный момент нам очень нужно собрать деньги на операцию в Ташкенте. Сквозь слёзы мы с надеждой просим вас - ПОМОГИТЕ..



Контакты:
+7 702 920 1930 Айжан
Kaspi gold 87029201930
ИИН 980624451571

Серик Айжан Бауыржанкызы




Требуется помощь

Требуется помощь

Требуется помощь

Требуется помощь



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Комментарии ( 1 )

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  • shurik_kz11
 DiDa (Посетители) Сегодня, 15:11
Номер банковской карты нужно еще добавить, так как не у всех Каспи Голд.
 
 

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