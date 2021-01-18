Требуется помощь

Помогите спасти детство маленькой Кызгалдак!Она очень хочет стать здоровой. Хотя бы репост!Пара кликов пальцем ради спасения жизни ребенка. Каждый день наполняют боль и страдания. И в то же время нас не покидает надежда на то, что всё будет хорошо. У Кызгалдак идет постоянная борьба за здоровое детство!!! Не проходите мимо, поддержите нас, пожалуйста. Пусть вы не знаете нашу семью, но это не значит, что крики о помощи не стоят вашего внимания... Это правда крики...Маленькой Кызгалдак всего 2 годика и у она уже переносит такую тяжёлую болезнь как Тетрада Фалло. Ровно год назад она перенесла очень тяжелую операцию на сердечко, пролежала на операционном столе 8 часов под наркозом. Сейчас она наполовину состоит из пластамасса. Через ее сердечко проходит 3 пластмасса вместо артериальных вен, также начиная от горла до желудка стоит трубка, через которую проходит все, что она ест и пьет. Но, несмотря на свою болезнь, ребенок очень активный и весёлый. Любит бегать, прыгать, петь песенки. Увидев со стороны, никто бы никогда не подумал о том, что ребенок тяжело болен. В данный момент нам очень нужно собрать деньги на операцию в Ташкенте. Сквозь слёзы мы с надеждой просим вас - ПОМОГИТЕ..Контакты:+7 702 920 1930 АйжанKaspi gold 87029201930ИИН 980624451571Серик Айжан Бауыржанкызы