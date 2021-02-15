Требуется помощь

Здравствуйте!Меня зовут Шахмаров Талех, я являюсь отцом Шахмарова Эмира 12.05.2019 года рождения, возраст 1 год и 8 месяцев.Моему сыну Эмиру был поставлен смертельный диагноз «Спинальная Мышечная Атрофия II типа» (СМА-II тип), что подтверждается генетическим тестом. Мой сын умирает. Из-за этого генетического заболевания его мышцы истощаются, он уже не может ползать, ходить и даже сидеть, вскоре он не сможет есть, дышать, и тогда его сердце просто остановится.Единственным спасением для него является препарат, изобретённый в США, Zolgensma, который он должен получить до двух лет, ему сейчас 1 год и 8 месяцев. К сожалению, стоимость этого препарата рекордная и слишком велика для меня и всей моей семьи. Одной из клиник нам выставлен предварительный счёт на сумму 2 300 000 долларов.Несмотря на то, что в мире существуют уже три препарата для лечения данной болезни, власти нашей страны не спешат регистрировать их на территории РК и не оказывают помощь в закупе или сборах средств на лечение данной болезни. В Казахстане ни один человек с диагнозом «СМА» ещё не получил лечение, исходом всегда была только смерть.Данная борьба касается не только жизни нашего сына, но жизни многих детей и взрослых в Казахстане, кто уже столкнулся с диагнозом «СМА». По предварительной информации ОФ «Өмірге сен», больных с таким диагнозом около 90 человек, а то и больше. Именно борьбой и победой мы хотим доказать всему народу Казахстана и госслужащим, что мы не одни, и мы можем быть едины. Деловые люди, бизнесмены, предприниматели и корпорации могут и оказывают необходимую помощь, ведь внутри каждого человека есть добро и сострадание. Подобный случай может коснуться любой семьи, но лекарство есть, и с 2016 года «СМА» перестало быть приговором.Я прошу Вас оказать нам информационную поддержку, а именно, помочь в распространении истории, которая произошла с нами, осветить её, опубликовать статью, создать пост, сделать репост и т.д. – всё что угодно. Это очень сильно поможет нам.Ведь чем быстрее и больше неравнодушных людей узнает о нас, тем выше вероятность спасти Эмира. На сегодняшний день мы собрали уже более 115 000 000 тенге. И как нам кажется, это очень хороший результат, который даёт нам надежду.Мы готовы предоставить вам всю доказательную документацию, счета, выписки, заключения, информацию о самой болезни, и её лечении, только, пожалуйста, помогите нам.Мы надеемся на ваше неравнодушие и понимание. Ниже мы указали основную ссылку, перейдя по ней, вы можете убедиться и ознакомиться с информацией о нас. Связаться с нами можно в любое время.

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