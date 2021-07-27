Требуется помощь

Здравствуйте!Меня зовут Айгуль, мне 37лет, у меня две операции на сердце, кардиостимулятор и искусственный левый желудочек - LVAD, и я нуждаюсь в пересадке сердца.Я заболела в 2012 году и в этом же году мне поставили кардиостимулятор, были небольшие улучшения, но это не помогло, моя сердечная мышца не смогла больше самостоятельно качать кровь, и в 2017 году врачами было решено установить мне имплантированное устройство вспомогательного кровообращения LVAD.Уже 4 года я хожу с этим аппаратом, это сумочка с двумя батареями и контролером, все это весит почти 3 кг, но LVAD - это временная альтернатива до пересадки сердца. Через день я нуждаюсь в перевязке, потому что с брюшной полости выходит кабель, который подключён к батареям, в общем это сумка круглосуточно со мной, даже когда принимаю душ, просто одеваю сумку водонепроницаемую. Заряда в батареях хватает на 12 часов, после это надо менять батареи. Но частая проблема - это инфекция с выхода кабеля, от неё и умирают LVAD-пациенты. КВОТУ не даёт государство, чтобы поехать за рубеж и сделать операцию, потому что у нас делают пересадки, в Казахстане проблема с донорами, наверное, люди ментально ещё не готовы давать согласие на забор органов и сейчас с пандемией дела обстоят ещё хуже. Прошло уже 4 года, у меня остаётся все меньше времени, но по ВОЛЕ ВСЕВЫШНЕГО может я дождусь донорского сердца. Для меня, возможно, есть выход, я обратилась РНПЦ Кардиология в Беларуси (город Минск), они готовы меня принять и сделать пересадку сердца, но это стоит очень больших денег - 110 000 тыс. долларов, которых у меня нет, и поэтому я обращаюсь к вам, помогите мне, пожалуйста. С милостью ВСЕВЫШНЕГО и вашей помощью может я смогу собрать такую большую сумму. Спасибо большое всем, кто примет участие в сборе, и если не трудно, почитайте, пожалуйста, за меня Дуа (молитва).Максимальный репост пожалуйста!!!РЕКВИЗИТЫ: KASPI GOLD4400 4301 2276 61624405 6398 0698 6160FAIZRAKHMANOVA AIGULТел: 8771-514-49-89 KASPI Halyk на этом номере