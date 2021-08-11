Требуется помощь

Здравствуйте! Меня зовут Косбатырова Гульнар Елемесовна, я мама Тулесова Азата.Срочно нужна операция нашему 12-летнему сыну!У него хроническая болезнь почек: 4-5 стадия на фоне мочекаменной болезни (первичная гипероксалурия). Врачи рекомендуют срочно везти на операцию по пересадке печени и почек. В противном случае, жизни нашего мальчика угрожает смертельная опасность. Такая срочная операция в Турции стоит 80 000 долларов США .Всем, кто неравнодушен к нашему несчастью и готов помочь, просим оказать финансовую помощь.Реквизиты мамы:Каспий Голд: 4400 4301 4897 1515,+77015349738, Гульнар К.Народный Банк: 4390 8782 2253 0825.Құрметті жамағат, отбасымызда орын алған қайғыға байланысты Сіздерден қаржылай көмек сұрап отырмын. 12 жасар балама ШҰҒЫЛ түрде ота (операция) жасалыну керек. Диагноз: Хроническая болезнь почек 4-5 стадия на фоне мочекаменной болезни (первичная гипероксалурия).Дәрігерлер бауырын және бүйрегін тез ауыстырмаса өміріне қауіп дейді. Бұл күрделі операцияны Түркия мемлекетінде жасатуға 80 мың АҚШ доллары қажет. Осы соманы жинауға Алла разылығы үшін Сіздерден көмек сұраймыз.Анасы Косбатырова Гульнар Елемесовна.Каспий Голд: 4400 4301 4897 1515+77015349738 Гульнар К.Халық Банк: 4390 8782 2253 0825