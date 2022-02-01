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ЛАДА.kz » Требуется помощь

qwerty

Опубликовано: Сегодня, 11:00

Просмотров: 70

Требуется помощь

Здравствуйте, меня зовут Кадыр.

Я являюсь основателем школы лезгинки LEZGI_STAR г.Актау.
Никогда бы не подумал, что буду просить о помощи, но у моей единственной 2-летней дочери врачи поставили диагноз: "врождённая тугоухость 4 степени".

В январе 2020 года в возрасте 7 месяцев была проведена первая операция в г. Алматы по вживлению КИ на правое ухо, после была долгая реабилитация в г.Алматы, мы проходили занятия с сурдопедагогом. По рекомендации Актауских врачей мы прошли лечение у невропатолога микротоком, что очень усугубило состояние ребенка, она НЕ слышит, НЕ разговаривает, произошли нарушения в плане неврологии.
После консультации алматинских врачей нам посоветовали обратиться в ГОСПИТАЛЬ АДЖИБАДЕМ ТАКСИМ в Турции.
Необходима большая сумма денег, а именно 70 000 $.

Искренне прошу неравнодушных людей помочь моей дочери жить полноценной жизнью. Если соберём хотя бы по 100-200 тг все вместе, уверен, необходимая сумма соберётся.

Со своей стороны, как человек, занимающийся общественной деятельностью, даю слово, что все собранные деньги будут направлены на реабилитацию ребенка.

Реквизиты:
@kadyr_agaev
@shkola_lezginki_lezgi_star

(KASPI GOLD)
GADYR AGAYEV
4400 4301 7725 1557
+77013217132

Kapital Bank (Azerbaijan)
4169 7414 5505 4575
ZAUR MURADOV

5469 6000 2142 5574 (ТИНЬКОФФ ) - для России
8903 482 77 11 (Номер привязан)
Суна Магомеднебиевна Р.

diagnoz.pdf [1,74 Mb] (cкачиваний: 4)

Требуется помощь
Требуется помощь



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