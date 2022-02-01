Требуется помощь

Здравствуйте, меня зовут Кадыр.Я являюсь основателем школы лезгинки LEZGI_STAR г.Актау.Никогда бы не подумал, что буду просить о помощи, но у моей единственной 2-летней дочери врачи поставили диагноз: "врождённая тугоухость 4 степени".В январе 2020 года в возрасте 7 месяцев была проведена первая операция в г. Алматы по вживлению КИ на правое ухо, после была долгая реабилитация в г.Алматы, мы проходили занятия с сурдопедагогом. По рекомендации Актауских врачей мы прошли лечение у невропатолога микротоком, что очень усугубило состояние ребенка, она НЕ слышит, НЕ разговаривает, произошли нарушения в плане неврологии.После консультации алматинских врачей нам посоветовали обратиться в ГОСПИТАЛЬ АДЖИБАДЕМ ТАКСИМ в Турции.Необходима большая сумма денег, а именно 70 000 $.Искренне прошу неравнодушных людей помочь моей дочери жить полноценной жизнью. Если соберём хотя бы по 100-200 тг все вместе, уверен, необходимая сумма соберётся.Со своей стороны, как человек, занимающийся общественной деятельностью, даю слово, что все собранные деньги будут направлены на реабилитацию ребенка.Реквизиты:@kadyr_agaev@shkola_lezginki_lezgi_star(KASPI GOLD)GADYR AGAYEV4400 4301 7725 1557+77013217132Kapital Bank (Azerbaijan)4169 7414 5505 4575ZAUR MURADOV5469 6000 2142 5574 (ТИНЬКОФФ ) - для России8903 482 77 11 (Номер привязан)Суна Магомеднебиевна Р.