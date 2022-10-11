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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 07:43

Просмотров: 1375

«Прокладка» между народом и «МАЭКом»: почему нельзя жителям Мангистау платить за электроэнергию напрямую

Журналисты Lada.kz решили узнать ответ на один из самых волнующих горожан вопросов: «Почему нельзя жителям Мангистау платить за электроэнергию напрямую ТОО «МАЭК-Казатомпром?». А также разобраться, из чего складывается и почему растет тариф на электричество.

Иллюстративное фото
В связи с многочисленными обращениями от населения по вопросам электроэнергии Lada.kz решила разъяснить структуру рынка электрической энергии в Мангистауской области.

Согласно Закону «Об электроэнергетике», на сегодняшний день электроэнергетика Республики Казахстан включает следующие секторы:
- производство электрической энергии;
- передача электрической энергии;
- снабжение электрической энергией;
- потребление электрической энергии.

На примере Мангистауского региона структура выглядит так: ТОО «МАЭК-Казатомпром» является производящим предприятием, передачей электрической энергии в регионе занимаются АО «МРЭК», а также восемь государственных коммунальных компаний. Город обслуживает ГКП «Актауское управление электрических сетей» (АУЭС), Мунайлинский район - ГКП «Мангистауэнерго».

Снабжением электрической энергией в регионе занимаются порядка шести энергоснабжающих организаций (ЭСО). Гарантирующим поставщиком является ТОО «Маңғыстау жарық», так как они обеспечивают электрической энергией население и жизненно важные социальные объекты города, а также юридические лица. Конкурентная среда позволяет остальным ЭСО обслуживать прочие юридические лица.

В ТОО «МАЭК-Казатомпром» рассказали, что неоднократно доносили до населения информацию, что горожане не могут напрямую покупать электроэнергию без энергоснабжающей организации.

Деятельность энергопроизводящих и энергоснабжающих организаций регулируется Законом «Об электроэнергетике» от 9 июля 2004 года № 588, Правилами организации и функционирования рынка электрической мощности, Правилами функционирования розничного рынка, Правилами функционирования оптового рынка.

ТОО «МАЭК-Казатомпром» является субъектом оптового рынка электрической энергии - энергопроизводящей организацией, осуществляющей производство электрической энергии для собственных нужд и реализации покупателям электрической энергии на оптовом рынке.

- Розничный рынок электроэнергии по законодательству должен быть конкурентным, МАЭК не имеет права назначать ЭСО для конкретного потребителя. В настоящий момент обсуждаются изменения в законодательстве об электроэнергетике о введении Единого закупщика электрической энергии. В случае осуществления данной реформы в середине следующего года для населения всех регионов Казахстана будет установлен одинаковый тариф, - сообщили на энергокомбинате.

Один из энергетиков региона рассказал, когда и как появились энергоснабжающие организации в Мангистау.

- Действующий Закон «Об электроэнергетике» вступил в силу 2004 году. В нем было предписано разделить энергоснабжение от функции производства и передачи. Соответственно, на всей территории Казахстана все это начало функционировать, за исключением нашего региона. Проблема была в том, что закон был, но подзаконных актов в виде правил, которые бы регулировали эту деятельность, не было. Острых ограничений в этой части не было. По городу Актау у ТОО «МАЭК-Казатомпром» было свое структурное подразделение РКЦ, оно осуществляло сбыт электроэнергии. По сути, МАЭК сам напрямую продавал и выдавал жировки от своего имени. В ноябре 2018 года Министерством энергетики Республики Казахстан были приняты Правила организации и функционирования рынка электрической мощности. В пункте 23 Правил прописано, что энергопроизводящим организациям запрещается продажа электрической энергии потребителям, не имеющим договоров с единым закупщиком. Согласно пункту 18 этих же Правил, единый закупщик (ТОО «РФЦ») заключает договоры только с участниками оптового рынка. Участник оптового рынка - это потребитель, который потребляет более одного мегаватта мощности часовой нагрузки. В 2019 году в Актау в роли ЭСО выступала компания ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау». В то же время ТОО «Маңғыстау жарық» начали осуществлять деятельность энергоснабжения различных групп потребителей в четырех районах Мангистауской области (Тупкараганский, Мангистауский, Каракиянский и Бейнеуский районы), с 2021 года в Жанаозене вместо компании «Электр жүйелері». В связи с тем, что ТОО «AllianceEnergoSnab» не смогло подтвердить свою платежеспособность производителю ТОО «МАЭК-Казатомпром», городским акиматом было предложено с января 2022 года ТОО «Маңғыстау жарық» принять функцию обеспечения бесперебойности энергоснабжения населения, объектов здравоохранения, образования, правоохранительных органов и других потребителей в Актау, - рассказал бывший сотрудник ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Теперь разберемся с тарифом. Из чего складывается тариф на электроэнергию, рассказали в энергоснабжающей компании.

Тариф складывается из нескольких частей: плата за производство, транспортировка электроэнергии, сбытовая надбавка.

Структура образования цены до конечного потребителя на примере бытового потребителя Актау: ТОО «МАЭК-Казатомпром» + энергопередающие организации + ТОО «РФЦ» и АО «КЕГОК» + энергоснабжающие организации = конечный тариф для потребителя.

- Таким образом, «Мангыстау Жарык» приобретает электрическую энергию у ТОО «МАЭК-Казатомпром», оплачивает ее транспортировку передающим организациям, таким как ГКП «АУЭС», ГКП «Мангыстау Энерго», ГКП «Озенэнергосервис», ТОО «УЭС» и другие. Для бесперебойного электроснабжения потребителя необходимо в электрических сетях постоянно поддерживать электрическую мощность и соблюдать баланс производства-потребления электрической энергии, «Мангыстау Жарык» производит оплату услуг в ТОО «РФЦ» и АО «КЕГОК». Соответственно, если хоть один из участников рынка будет поднимать свой тариф, то все это отразится на конечном потребителе (население), - рассказали в ТОО «Мангыстау Жарык».

Ранее Бердибек Картбаев, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области, объяснял причину изменения тарифа по региону. По его словам, с 1 сентября 2022 года цены на услуги по предоставлению электроэнергии для жителей Актау и Мунайлинского района (с учётом налога на добавленную стоимость) увеличились с 17,88 тенге до 19,49 тенге, или на девять процентов, для юридических лиц - с 19,96 тенге до 23,95 тенге, или на 20 процентов, для бюджетных учреждений - с 22,12 тенге до 76,92 тенге, или 247,7 процента.

По словам Картбаева, причиной роста тарифов стало повышение цен на товарный газ и материалы, необходимые для выработки электроэнергии.

- Как вы знаете, в Мангистауской области энергопроизводящей организацией является ТОО «МАЭК-Казатомпром». Повышен предельный тариф на производство электроэнергии на 1 квт/час - с 13,76 тенге до 15,59 тенге, или 13,3 процента. Данная цена утверждена приказом министра энергетики РК от 30.06.2022 года №226 «О внесении изменения в приказ министра энергетики РК от 14.12.2018 года №514 «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию». Тем временем, энергопередающие и поставляющие энергию предприятия региона, АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» и ТОО «Мангыстау Жарык» оказались в затруднительном положении. Поэтому они также написали заявление в департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Мангистауской области о повышении своих тарифов, - сказал Бердибек Картбаев.

Таким образом, тариф на электроэнергию по всему региону вырос для населения, юридических лиц и бюджетных организаций.

Напомним, с 1 сентября в регионе повысили тариф на электроэнергию.

Причины повышения озвучили энергетики.

Тем временем жители Мангистау обратились к президенту Казахстана с просьбой выделить деньги на ремонт ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Предприниматели Мунайлинского района требуют вернуть прежнюю оплату тарифа на электроэнергию напрямую «МАЭКу».



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Комментарии ( 5 )

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glu-info (Посетители) Сегодня, 09:27
- Розничный рынок электроэнергии по законодательству должен быть конкурентным, МАЭК не имеет права назначать ЭСО для конкретного потребителя.
Что то не видно конкурентного рынка электроэнергии. Почему я должен оплачивать те прокладки, которые навязывает мне акимат? Сначала было навязано ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» - привезли из Шымкента, в нашей области не нашлось ЭСО? Теперь ТОО «Мангыстау Жарык».Почему нет возможности самому выбирать ЭСО? Или в этом случае антиконкурентное законодательство не работает?
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 09:23
Ещё раз убеждаюсь,что многие правительственные организации.нужны гражданам Казахстана,как собаке пятая нога или корове седло!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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DiDa (Посетители) Сегодня, 09:07
Данная организация начала действовать явно с чьей-то подачи. У них на балансе нет ничего, ни сетей, ни столбов и т.д. Они занимаются только выпуском счетов-фактур и больше ничего. Я даже сомневаюсь, что у них имеется технический блок.
Закон на который ссылаются они, был принят в 2004 году и в течении 14 лет мы без всякой "прокладки" обходились. Также имеется пункт 3-1 статьи 13 этого же закона, где четко написано: "Энергопроизводящие организации обязаны осуществлять продажу вырабатываемой электрической энергии ПОТРБИТЕЛЯМ........" а потребители, это кто? Неужели Мангыстау-Жарык??? Но, никто же не обращает на этот пункт внимания, да и зачем, когда можно наживаться на простом народе. В 2018 году громко объявили о так называемом "Рынке мощности", ну и где этот "Рынок мощности"??? МАЭК как был разваленным, так и остался по сей день развалюхой, еле дышит.
 
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  • ЁмоЁ
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 watlow (Посетители) Сегодня, 08:17
почему нельзя жителям Мангистау платить за электроэнергию напрямую

Потому что кто то "очень умный" пропихнул этот закон и обогащается за счет народа.
ТОО «МАЭК-Казатомпром» + энергопередающие организации + ТОО «РФЦ» и АО «КЕГОК» +
прокладка никому не нужная, занимающаяся спекуляцией. Посути паразит, от которого никакой пользы.
 
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 08:13
Прокладка она и в Африке прокладка... Тьфу, противная статья. Народ за лохов считают, каждое слово просто как оправдание этой самой прокладки
 
 

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