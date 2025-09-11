Для жителей Актау мясо стало роскошью

Жители Актау всё чаще жалуются на рост цен на мясо, в особенности на говядину. По словам горожан, продукт, который раньше считался повседневным, сегодня становится доступным лишь по праздникам. Корреспондент Lada.kz прошёлся по торговым точкам и пообщался с продавцами и покупателями, чтобы убедиться, действительно ли стоимость мяса стала «заоблачной».
По словам покупателей, цены на говядину за последний месяц значительно выросли, и теперь многие семьи вынуждены экономить или вовсе отказываться от привычного продукта.
Раньше мы могли позволить себе готовить блюда из мяса несколько раз в неделю, а теперь покупаем только по особым случаям, — поделилась жительница Актау.
Корреспондент Lada.kz посетил «Жёлтый рынок», рынок «Волна», а также магазины «Дана» и «Стамбул», чтобы пообщаться с продавцами и выяснить, действительно ли цены на мясо значительно выросли.
Мясо нынче очень дорогое. Раньше я мог на 10 тысяч тенге купить и кусок говядины, и курицу, и фарш. А теперь на эти же деньги хватает на два килограмма мяса, — пожаловался один из покупателей.
На «Жёлтом рынке» цены на говядину варьируются от 3500 до 4000 тенге за килограмм — в зависимости от части туши.
По словам продавцов, подорожание связано с сокращением объёмов поставок.
В Актау говядину в основном привозят из Костаная, Атырау и Уральска, однако в последнее время продукции стало заметно меньше, - говорят продавцы.
В продаже также имеется баранина и верблюжатина. На рынке отметили, что встречаются случаи, когда нерадивые продавцы продают верблюжатину, выдавая её за говядину.
На рынке покупателям предлагают как замороженную, так и свежеразделанную говядину. Мясо выставлено прямо на открытых прилавках. В небольших магазинах мясо хранят в холодильных камерах.
В мясном магазине «Стамбул» стоимость говядины колеблется от 3800 до 4800 тенге за килограмм. Более дорогой является мякоть без костей. Мясо в этот магазин также привозят из Костаная.
По словам продавца, рост цен начался около трёх недель назад.
Поставщики подняли стоимость, поэтому и у нас цены выросли. Основная причина в том, что мясо в больших объёмах уходит на экспорт в Узбекистан, где килограмм продают примерно за семь тысяч тенге. В итоге, к нам стали завозить меньше, — рассказал он.
На рынке «Волна» говядина продаётся по цене от 3900 до 4200 тенге за килограмм. По словам продавца, мясо сюда завозят из Уральска.
В магазине «Дана» мясо оказалось самым дешёвым — 3100 тенге за килограмм.
С вопросом о том, осуществляется ли контроль за поставками мяса в магазины города и какие меры принимаются для их стабильности, редакция Lada.kz обратилась в городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства.
В ведомстве рассказали, что говядина (лопаточно-грудная часть) входит в перечень cоциально-значимых продовольственных товаров, и на сегодняшний день в рамках «оборотной схемы» имеется запас в размере 75 тонн мяса.
Согласно статистическим данным, цена на говядину на рынке региона составляет 3 381 тенге за килограмм, на 3 сентября предыдущего года составляла 2 685 тенге за килограмм. Для сдерживания роста цен на говядину акиматом области совместно с СПК «Каспий» в рамках «оборотной схемы» выделены денежные средства местному предпринимателю. В рамках данной программы предпринимателем осуществляется поставка в размере 100 тонн говядины по цене 2 900 тенге за килограмм в восемь крупных точек города. Далее торговые сети осуществляют продажу по цене 3 100 тенге за килограмм, - сообщили в отделе предпринимательства.
В акимате заверили, что контроль за поставками в крупные торговые точки и на ведущие рынки города осуществляется каждую неделю.
Отвечая на вопрос редакции о наличии программ поддержки местных производителей и поставщиков мяса для сдерживания цен, в акимате сообщили, что в рамках «оборотной схемы» СПК «Каспий» предоставляет кредиты местным предпринимателям на пополнение оборотных средств, чтобы гарантировать поставки социально значимых продуктов.
От автора: таким образом, мясо, особенно говядина, постепенно превращается из повседневного продукта в роскошь, доступную не каждому жителю города.
Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжает расти цена на мясо, и Мангистауская область – в авангарде.
В региональном разрезе наибольшее месячное удорожание было зафиксировано в Шымкенте (на 9,6%), а также в Жетысуской (на 5,8%), Туркестанской (на 4,5%), Северо-Казахстанской (на 4,3%) и Мангистауской (на 2,9%) областях.
Цены на мясо в Казахстане зашкаливают: баранина и говядина вне досягаемости.
