Для жителей Актау мясо стало роскошью

Жители Актау всё чаще жалуются на рост цен на мясо, в особенности на говядину. По словам горожан, продукт, который раньше считался повседневным, сегодня становится доступным лишь по праздникам. Корреспондент Lada.kz прошёлся по торговым точкам и пообщался с продавцами и покупателями, чтобы убедиться, действительно ли стоимость мяса стала «заоблачной».

Мясо на прилавках «Жёлтого рынка». Фото автора

По словам покупателей, цены на говядину за последний месяц значительно выросли, и теперь многие семьи вынуждены экономить или вовсе отказываться от привычного продукта.

Раньше мы могли позволить себе готовить блюда из мяса несколько раз в неделю, а теперь покупаем только по особым случаям, — поделилась жительница Актау.

Корреспондент Lada.kz посетил «Жёлтый рынок», рынок «Волна», а также магазины «Дана» и «Стамбул», чтобы пообщаться с продавцами и выяснить, действительно ли цены на мясо значительно выросли.

Мясо нынче очень дорогое. Раньше я мог на 10 тысяч тенге купить и кусок говядины, и курицу, и фарш. А теперь на эти же деньги хватает на два килограмма мяса, — пожаловался один из покупателей.

На «Жёлтом рынке» цены на говядину варьируются от 3500 до 4000 тенге за килограмм — в зависимости от части туши.

По словам продавцов, подорожание связано с сокращением объёмов поставок.

В Актау говядину в основном привозят из Костаная, Атырау и Уральска, однако в последнее время продукции стало заметно меньше, - говорят продавцы.

В продаже также имеется баранина и верблюжатина. На рынке отметили, что встречаются случаи, когда нерадивые продавцы продают верблюжатину, выдавая её за говядину.

На рынке покупателям предлагают как замороженную, так и свежеразделанную говядину. Мясо выставлено прямо на открытых прилавках. В небольших магазинах мясо хранят в холодильных камерах.

В мясном магазине «Стамбул» стоимость говядины колеблется от 3800 до 4800 тенге за килограмм. Более дорогой является мякоть без костей. Мясо в этот магазин также привозят из Костаная.

По словам продавца, рост цен начался около трёх недель назад.

Поставщики подняли стоимость, поэтому и у нас цены выросли. Основная причина в том, что мясо в больших объёмах уходит на экспорт в Узбекистан, где килограмм продают примерно за семь тысяч тенге. В итоге, к нам стали завозить меньше, — рассказал он.

На рынке «Волна» говядина продаётся по цене от 3900 до 4200 тенге за килограмм. По словам продавца, мясо сюда завозят из Уральска.

В магазине «Дана» мясо оказалось самым дешёвым — 3100 тенге за килограмм.

С вопросом о том, осуществляется ли контроль за поставками мяса в магазины города и какие меры принимаются для их стабильности, редакция Lada.kz обратилась в городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства.

В ведомстве рассказали, что говядина (лопаточно-грудная часть) входит в перечень cоциально-значимых продовольственных товаров, и на сегодняшний день в рамках «оборотной схемы» имеется запас в размере 75 тонн мяса.