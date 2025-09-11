18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
536.76
630.85
6.45
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.09.2025, 13:15

Для жителей Актау мясо стало роскошью

Обстоятельно и подробно 0 5 092 Лиана Рязанцева

Жители Актау всё чаще жалуются на рост цен на мясо, в особенности на говядину. По словам горожан, продукт, который раньше считался повседневным, сегодня становится доступным лишь по праздникам. Корреспондент Lada.kz прошёлся по торговым точкам и пообщался с продавцами и покупателями, чтобы убедиться, действительно ли стоимость мяса стала «заоблачной».

Мясо на прилавках «Жёлтого рынка». Фото автора
Мясо на прилавках «Жёлтого рынка». Фото автора

По словам покупателей, цены на говядину за последний месяц значительно выросли, и теперь многие семьи вынуждены экономить или вовсе отказываться от привычного продукта.

Раньше мы могли позволить себе готовить блюда из мяса несколько раз в неделю, а теперь покупаем только по особым случаям, — поделилась жительница Актау.

Корреспондент Lada.kz посетил «Жёлтый рынок», рынок «Волна», а также магазины «Дана» и «Стамбул», чтобы пообщаться с продавцами и выяснить, действительно ли цены на мясо значительно выросли.

Мясо нынче очень дорогое. Раньше я мог на 10 тысяч тенге купить и кусок говядины, и курицу, и фарш. А теперь на эти же деньги хватает на два килограмма мяса, — пожаловался один из покупателей.

На «Жёлтом рынке» цены на говядину варьируются от 3500 до 4000 тенге за килограмм — в зависимости от части туши.

По словам продавцов, подорожание связано с сокращением объёмов поставок.

В Актау говядину в основном привозят из Костаная, Атырау и Уральска, однако в последнее время продукции стало заметно меньше, - говорят продавцы. 

В продаже также имеется баранина и верблюжатина. На рынке отметили, что встречаются случаи, когда нерадивые продавцы продают верблюжатину, выдавая её за говядину.

На рынке покупателям предлагают как замороженную, так и свежеразделанную говядину. Мясо выставлено прямо на открытых прилавках. В небольших магазинах мясо хранят в холодильных камерах.

В мясном магазине «Стамбул» стоимость говядины колеблется от 3800 до 4800 тенге за килограмм. Более дорогой является мякоть без костей. Мясо в этот магазин также привозят из Костаная.

По словам продавца, рост цен начался около трёх недель назад.

Поставщики подняли стоимость, поэтому и у нас цены выросли. Основная причина в том, что мясо в больших объёмах уходит на экспорт в Узбекистан, где килограмм продают примерно за семь тысяч тенге. В итоге, к нам стали завозить меньше, — рассказал он.

На рынке «Волна» говядина продаётся по цене от 3900 до 4200 тенге за килограмм. По словам продавца, мясо сюда завозят из Уральска.

В магазине «Дана» мясо оказалось самым дешёвым — 3100 тенге за килограмм.

С вопросом о том, осуществляется ли контроль за поставками мяса в магазины города и какие меры принимаются для их стабильности, редакция Lada.kz обратилась в городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства.  

В ведомстве рассказали, что говядина (лопаточно-грудная часть) входит в перечень cоциально-значимых продовольственных товаров, и на сегодняшний день в рамках «оборотной схемы» имеется запас в размере 75 тонн мяса.

Согласно статистическим данным, цена на говядину на рынке региона составляет 3 381 тенге за килограмм, на 3 сентября предыдущего года составляла 2 685 тенге за килограмм. Для сдерживания роста цен на говядину акиматом области совместно с СПК «Каспий» в рамках «оборотной схемы» выделены денежные средства местному предпринимателю. В рамках данной программы предпринимателем осуществляется поставка в размере 100 тонн говядины по цене 2 900 тенге за килограмм в восемь крупных точек города. Далее торговые сети осуществляют продажу по цене 3 100 тенге за килограмм, - сообщили в отделе предпринимательства.

В акимате заверили, что контроль за поставками в крупные торговые точки и на ведущие рынки города осуществляется каждую неделю.

Отвечая на вопрос редакции о наличии программ поддержки местных производителей и поставщиков мяса для сдерживания цен, в акимате сообщили, что в рамках «оборотной схемы» СПК «Каспий» предоставляет кредиты местным предпринимателям на пополнение оборотных средств, чтобы гарантировать поставки социально значимых продуктов.

От автора: таким образом, мясо, особенно говядина, постепенно превращается из повседневного продукта в роскошь, доступную не каждому жителю города.

Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжает расти цена на мясо, и Мангистауская область – в авангарде. 

В региональном разрезе наибольшее месячное удорожание было зафиксировано в Шымкенте (на 9,6%), а также в Жетысуской (на 5,8%), Туркестанской (на 4,5%), Северо-Казахстанской (на 4,3%) и Мангистауской (на 2,9%) областях.

Цены на мясо в Казахстане зашкаливают: баранина и говядина вне досягаемости. 

10
40
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Спасибо работникам акимата, за очередную отмазку.
11.09.2025, 10:49
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?