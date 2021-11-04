За что жители Актау платят домофонным компаниям?

Регулировка скорости закрывания и захлопывания двери
Вопрос: Бытует мнение, что домофонные компании берут деньги за воздух, так ли это?
Алибек Махамбетабиев: Давайте раз и навсегда разберемся с обвинениями в том, что домофонные компании берут деньги за воздух. Домофон - это целая система. Реальность нашей работы такова, что домофонная система включает в себя множество составных частей, и самые дорогие по стоимости части расположены непосредственно в местах общего пользования - в подъезде, такие как: блок вызова, дверной доводчик, электромагнитный замок, контроллер замка, коммутатор, кнопка открывания. Все домофонное оборудование находится в активной среде (в подъезде) и имеет повышенный износ. Также систему выводят из строя вандальные действия людей, неблагоприятные погодные условия, перепады напряжения, пожары в щитовых и кражи оборудования. Пользователи вносят абонентскую плату, и ремонт любой из комплектующих домофонной системы проводится бесплатно. То есть, ни за вызов мастера, ни за замену оборудования наши клиенты ничего не платят.
Вопрос: Объясните, зачем домофону необходимо обслуживание? Разве это не одно и то же, что установить кондиционер или бойлер, а вызвать мастера для ремонта только тогда, когда он поломается?
Алибек Махамбетабиев: Эксплуатационная нагрузка на многоквартирную домофонию несоизмеримо высока по сравнению с другими видами бытовых приборов и коммуникаций. В качестве примера предлагаю взять 10-квартирный подъезд, так как это большая часть наших клиентов. Грубо, в среднем, в каждой квартире по четыре жильца - умножаем на 10 квартир, получаем 40 человек. Все они выходят утром, приходят на обед, выходят и возвращаются вечером, 40 умножаем на четыре цикла, получаем 160 циклов в сутки, 4800 циклов в месяц, как минимум.
В процессе эксплуатации домофон требует периодического сервисного обслуживания. Сервисное обслуживание проводится в соответствии с инструкциями предприятия.
Перечень работ по техническому обслуживанию:
- Внешний осмотр входной двери, вызывной панели, электромагнитного замка, доводчика, а также коммутатора и блоков питания, розеток, автоматов, по питанию БВ и видеокамер, находящихся в слаботочной части этажного распределительного электрощитка;
- Проверка состояния креплений и соединительных узлов доводчика дверного;
- Регулировка скорости закрывания и захлопывания двери;
- Проверка и по необходимости регулировка электромагнитного замка;
- Очистка решетки микрофона;
- Проверка электрических соединений (контактов вызывной панели, блоков питания, коммутатора, кнопки «ВЫХОД»);
- Замер омического сопротивления соединительных линий между коммутатором и вызывной панелью и доведения их параметров до нормы;
- Проверка двусторонней аудио- и видеосвязи с абонентом, и проверка срабатывания кнопок дистанционного открывания двери (из квартир) – выборочно;
- Смазка петель двери при наличии признаков плохой работы (скрип, заедание и т.п.);
- Прозвонка коммутатора на наличие короткого замыкания;
- Очистка печатных плат от пыли (с применением мягкой кисти);
- Очистка контактов системного разъема коммутатора;
- Осмотр и ревизия клеммных коробок в межэтажных эл. щитках слаботочных сетей и коммутационных цепей;
- Проверка и протяжка контактов «0» провода питания в эл. щитке силовых цепей;
- Замена (по необходимости) маркировки в цепях питания и упорядочивания электрической проводки;
- Проверка и замена автомата силовых цепей при обнаружении механических повреждений.
Вопрос: На что идет ежемесячная оплата?
Алибек Махамбетабиев: Предлагаю рассмотреть основные ремонтные работы и их стоимость. Основные причины их возникновения - это износ, вандализм, климатические условия (мороз, ветер).
К примеру, доводчик двери серии LY-5 с нагрузкой 120 кг. Другие, более дешевые с меньшей нагрузкой, не подойдут, так как на подъездах довольно тяжелые двери из двухмиллиметровой стали. Рыночная цена на сегодня в районе 14 500 тенге, прибавим сюда же заработную плату диспетчера, который примет заявку, монтажников, которые эту заявку выполнят, амортизация - ГСМ служебного транспорта, обязательные налоги. В итоге жителям Актау доводчик обойдется в среднем в 20-23 тысяч тенге. Это только себестоимость. Итог - возврат стоимости с абонентской платы 10 месяцев.
Блок вызова Cyfral серии CCD-20 TC/P. Рыночная цена около 25 000 тенге. Прибавив сюда стоимость работы по замене, на выходе получим 35-37 тысяч тенге. Итог - возврат стоимости с абонентской платы 17 месяцев. Есть и другие части, которые меньше выходят из строя, приведу просто рыночные цены: электромагнитный замок 13 000 тенге, кнопка 2 600 тенге, контроллер электромагнитного замка - 5 200 тенге, блок питания 8 300 тенге. Все цены, которые я привел, можно очень легко проверить, в этом никаких секретов нет.
Вопрос: Можно ли, не оплачивая абонентскую плату, вызывать ваших специалистов по факту, и сколько это будет стоить?
Алибек Махамбетабиев: Да, можно, выезд стоит 5 000 тенге, прибавьте стоимость оборудования указанного выше, если оно не подлежит ремонту. А если подлежит, то стоимость запасных частей, ну и стоимость работы по ремонту или замене. Как пример, вызвали мастера, оплатили 5 000 тенге, он посмотрел, выявил, что блок вызова неисправен, выставляет счет. Вы можете сами оплатить или собрать необходимую сумму совместно с соседями. После чего в течение 72 часов мы устраним неполадку.
Вопрос: Навязываете ли вы дополнительные услуги клиентам?
Алибек Махамбетабиев: Нет, мы ничего не навязываем - это абсолютно свободный рынок, клиент в любое время может расторгнуть с нами договор.
Помимо нашей компании на рынке Актау есть немало других компаний, которые оказывают подобные услуги. Вопрос в том, насколько они компетентны и укомплектованы штатом постоянных сотрудников, запасом оборудования, служебным транспортом, инструментами, диспетчерской службой, чтобы в кратчайшие сроки выполнять поставленные задачи.
Вопрос: Ограничиваете ли вы доступ к квартире, если житель не оплачивает абонентскую плату?
Алибек Махамбетабиев: Нет, не ограничиваем. Если у жителя нет трубки, он всегда может пользоваться ключами. Но если в подъезде все пользуются ключами и при этом не оплачивают обслуживание, тогда этот подъезд становится нерентабельным и нам приходится расторгать с ними договор в одностороннем порядке.
Вопрос: Принуждаете ли вы к установке домофона?
Алибек Махамбетабиев: Нет, мы к этому не имеем никакого отношения. Решение об установки домофона принимают сами жители подъезда и сами же выбирают любого подрядчика, предварительно согласовав условия с ним. Если жители - потенциальные клиенты, выбирают нас, мы основываемся на жилищном законодательстве, принимаемся за работу только тогда, когда согласны на установку и оплатили не менее двух третей собственников квартир подъезда.
Вопрос: В чьей собственности домофонная система?
Алибек Махамбетабиев: К нам направлено предписание государственного органа о том, чтобы рассмотреть вопрос о передаче домофонов в собственность жильцов. На основании предписания я, как директор компании, заявляю, что домофонная система находится в общей собственности жильцов.
Вопрос: Можете ли вы обслуживать домофонные системы, установленные другими организациями?
Алибек Махамбетабиев: Да, можем обслуживать любые домофонные системы и все слаботочные системы в том числе. Для этого необходимо заключить с нами договор.
Вопрос: Почему у жильцов складывается такое мнение, что домофон можно установить, заплатить один раз и не обязательно потом платить за техобслуживание ежемесячно?
Алибек Махамбетабиев: Мы понимаем, почему складывается такое мнение, ведь наша работа невидима жильцам, хотя она постоянно ведется. Утром все уходят на работу - домофон работает, вечером приходят - домофон работает. Это потому, что нам достаточно звонка любого клиента из подъезда для того, чтобы принять заявку и её выполнить. Заявки выполняются в рабочее время и в рабочие дни. Каждый день по городу мы выполняем в среднем 30 заявок и это 30 разных адресов. В зимнее время около 45 заявок в день. Мы работу ведем таким образом, чтобы у клиента не «болела голова»: почему домофон не работает, кто сломал, сколько стоит починить или заменить, почему за ремонт или установку он должен платить больше из-за соседей, которые не хотят платить? У горожан по факту нет конфликтных ситуаций с соседями и активистами подъезда из-за поломки домофона. Если что-то не работает, достаточно одного звонка для подачи заявки на устранение.
Вопрос: Какая польза от домофона и зачем он вообще нужен?
Алибек Махамбетабиев: Первое - это безопасность, второе - это санитарные условия подъезда, так как ограничивается доступ подозрительным лицам, и третье - это снижение теплопотерь зимой, ведь за отопление платят все жильцы. В нашей практике встречались случаи, когда после установки домофона зимой переставали сыреть стены квартир, расположенные на первом этаже.
Вопрос: Почему цены на ваши услуги растут из года в год?
Алибек Махамбетабиев: Дело в том, что все материалы, оборудование, инструменты, которые мы закупаем у наших поставщиков и используем в работе, за 10 лет выросли на 120-150 процентов, а в некоторых случаях и до 200 процентов. Особо отмечу, что есть добропорядочные клиенты, которые исправно платят абонентскую плату за техническое обслуживание, бережно и с пониманием относятся к общему пространству, которым они совместно пользуются. За что им огромное человеческое спасибо!
Вопрос: Планируете ли вы расширить спектр услуг?
Алибек Махамбетабиев: Есть такие планы. Такие как видеонаблюдение, охранная-пожарная сигнализация, IP системы, умный дом и многое другое. Также ведем работу по цифровизации всех наших услуг.
Алибек Махамбетабиев возглавляет домофонную компанию уже более 13 лет. В 2008 году он один из первых предложил горожанам монтаж домофонной системы с последующим обслуживанием. Толкнул его на этот шаг невыносимый запах мочи, перемешанный с запахом хлорки, и использованные шприцы на лестничной площадке в его же подъезде.
- В заключении хочу сказать: учителя, государственные служащие, предприниматели, полицейские, спортсмены, люди искусства, медики - все мы разные с разными взглядами, но город у нас на всех один. Предложил бы подумать, нужны ли нам в нашем городе исправно работающие домофоны. Цена вопроса всего 500 тенге в месяц. Это дешевле пачки сигарет или эквивалент разового проезда в такси, - отметил Алибек Махамбетабиев.
Жители Мангистау могут задать интересующие вопросы в комментариях на сайте Lada.kz. На них ответит директор ТОО «Домофоны СЕТ» Алибек Махамбетабиев.
Алибек Махамбетабиев: Давайте раз и навсегда разберемся с обвинениями в том, что домофонные компании берут деньги за воздух. Домофон - это целая система. Реальность нашей работы такова, что домофонная система включает в себя множество составных частей, и самые дорогие по стоимости части расположены непосредственно в местах общего пользования - в подъезде, такие как: блок вызова, дверной доводчик, электромагнитный замок, контроллер замка, коммутатор, кнопка открывания. Все домофонное оборудование находится в активной среде (в подъезде) и имеет повышенный износ. Также систему выводят из строя вандальные действия людей, неблагоприятные погодные условия, перепады напряжения, пожары в щитовых и кражи оборудования. Пользователи вносят абонентскую плату, и ремонт любой из комплектующих домофонной системы проводится бесплатно. То есть, ни за вызов мастера, ни за замену оборудования наши клиенты ничего не платят.
Вопрос: Объясните, зачем домофону необходимо обслуживание? Разве это не одно и то же, что установить кондиционер или бойлер, а вызвать мастера для ремонта только тогда, когда он поломается?
Алибек Махамбетабиев: Эксплуатационная нагрузка на многоквартирную домофонию несоизмеримо высока по сравнению с другими видами бытовых приборов и коммуникаций. В качестве примера предлагаю взять 10-квартирный подъезд, так как это большая часть наших клиентов. Грубо, в среднем, в каждой квартире по четыре жильца - умножаем на 10 квартир, получаем 40 человек. Все они выходят утром, приходят на обед, выходят и возвращаются вечером, 40 умножаем на четыре цикла, получаем 160 циклов в сутки, 4800 циклов в месяц, как минимум.
В процессе эксплуатации домофон требует периодического сервисного обслуживания. Сервисное обслуживание проводится в соответствии с инструкциями предприятия.
Перечень работ по техническому обслуживанию:
- Внешний осмотр входной двери, вызывной панели, электромагнитного замка, доводчика, а также коммутатора и блоков питания, розеток, автоматов, по питанию БВ и видеокамер, находящихся в слаботочной части этажного распределительного электрощитка;
- Проверка состояния креплений и соединительных узлов доводчика дверного;
- Регулировка скорости закрывания и захлопывания двери;
- Проверка и по необходимости регулировка электромагнитного замка;
- Очистка решетки микрофона;
- Проверка электрических соединений (контактов вызывной панели, блоков питания, коммутатора, кнопки «ВЫХОД»);
- Замер омического сопротивления соединительных линий между коммутатором и вызывной панелью и доведения их параметров до нормы;
- Проверка двусторонней аудио- и видеосвязи с абонентом, и проверка срабатывания кнопок дистанционного открывания двери (из квартир) – выборочно;
- Смазка петель двери при наличии признаков плохой работы (скрип, заедание и т.п.);
- Прозвонка коммутатора на наличие короткого замыкания;
- Очистка печатных плат от пыли (с применением мягкой кисти);
- Очистка контактов системного разъема коммутатора;
- Осмотр и ревизия клеммных коробок в межэтажных эл. щитках слаботочных сетей и коммутационных цепей;
- Проверка и протяжка контактов «0» провода питания в эл. щитке силовых цепей;
- Замена (по необходимости) маркировки в цепях питания и упорядочивания электрической проводки;
- Проверка и замена автомата силовых цепей при обнаружении механических повреждений.
Вопрос: На что идет ежемесячная оплата?
Алибек Махамбетабиев: Предлагаю рассмотреть основные ремонтные работы и их стоимость. Основные причины их возникновения - это износ, вандализм, климатические условия (мороз, ветер).
К примеру, доводчик двери серии LY-5 с нагрузкой 120 кг. Другие, более дешевые с меньшей нагрузкой, не подойдут, так как на подъездах довольно тяжелые двери из двухмиллиметровой стали. Рыночная цена на сегодня в районе 14 500 тенге, прибавим сюда же заработную плату диспетчера, который примет заявку, монтажников, которые эту заявку выполнят, амортизация - ГСМ служебного транспорта, обязательные налоги. В итоге жителям Актау доводчик обойдется в среднем в 20-23 тысяч тенге. Это только себестоимость. Итог - возврат стоимости с абонентской платы 10 месяцев.
Блок вызова Cyfral серии CCD-20 TC/P. Рыночная цена около 25 000 тенге. Прибавив сюда стоимость работы по замене, на выходе получим 35-37 тысяч тенге. Итог - возврат стоимости с абонентской платы 17 месяцев. Есть и другие части, которые меньше выходят из строя, приведу просто рыночные цены: электромагнитный замок 13 000 тенге, кнопка 2 600 тенге, контроллер электромагнитного замка - 5 200 тенге, блок питания 8 300 тенге. Все цены, которые я привел, можно очень легко проверить, в этом никаких секретов нет.
Вопрос: Можно ли, не оплачивая абонентскую плату, вызывать ваших специалистов по факту, и сколько это будет стоить?
Алибек Махамбетабиев: Да, можно, выезд стоит 5 000 тенге, прибавьте стоимость оборудования указанного выше, если оно не подлежит ремонту. А если подлежит, то стоимость запасных частей, ну и стоимость работы по ремонту или замене. Как пример, вызвали мастера, оплатили 5 000 тенге, он посмотрел, выявил, что блок вызова неисправен, выставляет счет. Вы можете сами оплатить или собрать необходимую сумму совместно с соседями. После чего в течение 72 часов мы устраним неполадку.
Вопрос: Навязываете ли вы дополнительные услуги клиентам?
Алибек Махамбетабиев: Нет, мы ничего не навязываем - это абсолютно свободный рынок, клиент в любое время может расторгнуть с нами договор.
Помимо нашей компании на рынке Актау есть немало других компаний, которые оказывают подобные услуги. Вопрос в том, насколько они компетентны и укомплектованы штатом постоянных сотрудников, запасом оборудования, служебным транспортом, инструментами, диспетчерской службой, чтобы в кратчайшие сроки выполнять поставленные задачи.
Вопрос: Ограничиваете ли вы доступ к квартире, если житель не оплачивает абонентскую плату?
Алибек Махамбетабиев: Нет, не ограничиваем. Если у жителя нет трубки, он всегда может пользоваться ключами. Но если в подъезде все пользуются ключами и при этом не оплачивают обслуживание, тогда этот подъезд становится нерентабельным и нам приходится расторгать с ними договор в одностороннем порядке.
Вопрос: Принуждаете ли вы к установке домофона?
Алибек Махамбетабиев: Нет, мы к этому не имеем никакого отношения. Решение об установки домофона принимают сами жители подъезда и сами же выбирают любого подрядчика, предварительно согласовав условия с ним. Если жители - потенциальные клиенты, выбирают нас, мы основываемся на жилищном законодательстве, принимаемся за работу только тогда, когда согласны на установку и оплатили не менее двух третей собственников квартир подъезда.
Вопрос: В чьей собственности домофонная система?
Алибек Махамбетабиев: К нам направлено предписание государственного органа о том, чтобы рассмотреть вопрос о передаче домофонов в собственность жильцов. На основании предписания я, как директор компании, заявляю, что домофонная система находится в общей собственности жильцов.
Вопрос: Можете ли вы обслуживать домофонные системы, установленные другими организациями?
Алибек Махамбетабиев: Да, можем обслуживать любые домофонные системы и все слаботочные системы в том числе. Для этого необходимо заключить с нами договор.
Вопрос: Почему у жильцов складывается такое мнение, что домофон можно установить, заплатить один раз и не обязательно потом платить за техобслуживание ежемесячно?
Алибек Махамбетабиев: Мы понимаем, почему складывается такое мнение, ведь наша работа невидима жильцам, хотя она постоянно ведется. Утром все уходят на работу - домофон работает, вечером приходят - домофон работает. Это потому, что нам достаточно звонка любого клиента из подъезда для того, чтобы принять заявку и её выполнить. Заявки выполняются в рабочее время и в рабочие дни. Каждый день по городу мы выполняем в среднем 30 заявок и это 30 разных адресов. В зимнее время около 45 заявок в день. Мы работу ведем таким образом, чтобы у клиента не «болела голова»: почему домофон не работает, кто сломал, сколько стоит починить или заменить, почему за ремонт или установку он должен платить больше из-за соседей, которые не хотят платить? У горожан по факту нет конфликтных ситуаций с соседями и активистами подъезда из-за поломки домофона. Если что-то не работает, достаточно одного звонка для подачи заявки на устранение.
Вопрос: Какая польза от домофона и зачем он вообще нужен?
Алибек Махамбетабиев: Первое - это безопасность, второе - это санитарные условия подъезда, так как ограничивается доступ подозрительным лицам, и третье - это снижение теплопотерь зимой, ведь за отопление платят все жильцы. В нашей практике встречались случаи, когда после установки домофона зимой переставали сыреть стены квартир, расположенные на первом этаже.
Вопрос: Почему цены на ваши услуги растут из года в год?
Алибек Махамбетабиев: Дело в том, что все материалы, оборудование, инструменты, которые мы закупаем у наших поставщиков и используем в работе, за 10 лет выросли на 120-150 процентов, а в некоторых случаях и до 200 процентов. Особо отмечу, что есть добропорядочные клиенты, которые исправно платят абонентскую плату за техническое обслуживание, бережно и с пониманием относятся к общему пространству, которым они совместно пользуются. За что им огромное человеческое спасибо!
Вопрос: Планируете ли вы расширить спектр услуг?
Алибек Махамбетабиев: Есть такие планы. Такие как видеонаблюдение, охранная-пожарная сигнализация, IP системы, умный дом и многое другое. Также ведем работу по цифровизации всех наших услуг.
Алибек Махамбетабиев возглавляет домофонную компанию уже более 13 лет. В 2008 году он один из первых предложил горожанам монтаж домофонной системы с последующим обслуживанием. Толкнул его на этот шаг невыносимый запах мочи, перемешанный с запахом хлорки, и использованные шприцы на лестничной площадке в его же подъезде.
- В заключении хочу сказать: учителя, государственные служащие, предприниматели, полицейские, спортсмены, люди искусства, медики - все мы разные с разными взглядами, но город у нас на всех один. Предложил бы подумать, нужны ли нам в нашем городе исправно работающие домофоны. Цена вопроса всего 500 тенге в месяц. Это дешевле пачки сигарет или эквивалент разового проезда в такси, - отметил Алибек Махамбетабиев.
Жители Мангистау могут задать интересующие вопросы в комментариях на сайте Lada.kz. На них ответит директор ТОО «Домофоны СЕТ» Алибек Махамбетабиев.