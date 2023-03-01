Нурлан Жариев: В Мангистау снизилась смертность от онкологических заболеваний

Нурлан Джариев в интервью нашему корреспонденту рассказал, что в 2022 году в нашем регионе снизилась смертность от онкологических заболеваний на 17,3 процента.Если в 2021 году смертность составляла 368 случаев или 50,5 на 100 тысяч населения, то за 2022 год этот показатель снизился до 312 случаев или 41,3 на 100 тысяч человек. Согласно статистике по наиболее частым формам рака, большинство случаев смертей в нашей области происходят от: 15,4 процента - рака лёгких, 9,3 процента - рака желудка, 8,3 процента - от рака пищевода, 8,3 процента - это колоректальный рак, 6,7 процента - рак шейки матки. Основной возраст умерших составляет 59–70 лет. Среди тех, кого забрал недуг больше мужчин, чем женщин (мужчин 50,6 процента и 49,4 процента женщин). Пик смертности от заболеваемости приходиться на 69–70 лет.- Хочу отметить, что на сегодняшний день мы имеем положительную динамику по сравнению с 2021 годом и предыдущими годами. По области на учёте состоят 4964 человека (в 2021 году- 4552). Благодаря комплексной работе, проводимой в регионе, отмечается рост выявляемости больных на ранних стадиях на 30,7 процента по сравнению с 2021 годом. По росту в динамике среди других областей наш регион занимает третье место по республике. В 2021 году у нас было выявлено 855 случаев, а в 2022 году выявлено - тысяча случаев, - рассказал Нурлан Джариев.- рак молочной железы;- рак шейки матки;- колоректальный рак;- рак желудка;- рак пищевода.Помимо пяти основных патологий зафиксирован рост и других онкозаболеваний: рак поджелудочной железы, рак кожи, рак яичников и рак щитовидной железы. Основной возраст заболеваемости приходится на 40–70 лет, из них 59,2 процента - женщины и у 40,8 процента - мужчины. Пик заболеваемости приходится на 59–60 лет.На сегодня в Казахстане на динамическом наблюдении состоит свыше 205 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями. Ежегодно выявляется более 37 тысяч новых случаев. Мангистауская область входит в число регионов с неблагоприятной ситуацией в области онкологии.- В структуре заболеваемости по стране на 1 месте – рак молочной железы, на 2 месте – рак легкого, на 3 – колоректальный рак. Среди заболевших 56% составляют лица трудоспособного возраста от 18 до 64 лет. Ежегодно от рака в стране умирают свыше 13 тысяч человек. Злокачественные новообразования среди основных причин общей смертности занимают второе место. В структуре смертности на 1 месте рак легкого, на 2 – рак желудка, на 3 – рак толстого кишечника. По итогам работы за 2022 год к неблагоприятным регионам отнесены Костанайская, Акмолинская, Актюбинская, Мангистауская области, где 3 из 5 показателей хуже республиканских, — сообщила Ажар Гиният, министр здравоохранения РК.Низкая приверженность казахстанцев к здоровому образу жизни, по словам Ажар Гиният, нередко становится причиной заболеваний. Такие факторы риска, как курение, нездоровое питание, влияют на развитие определенных форм рака. Также часть населения неактивно проходит онкоскрининги в поликлиниках по месту жительства, что важно для ранней диагностики рака и выявления предопухолевых заболеваний. Немаловажную роль в развитии онкологических заболеваний влияет и экология, в этой связи требуется усиление мер по охране окружающей среды и безопасности условий труда.По словам министра здравоохранения, половина зданий онкологических центров в стране не соответствует современным требованиям для установки радиологического и операционно-реанимационного оборудования. Имеется дефицит кадров на всех уровнях оказания онкологической помощи. Ажар Гиният отмечает необходимость и подготовку специалистов по внедрению новых технологий диагностики и лечения, в том числе специалистов физиков, химиков и инженеров в области медицины.- Недостаточно развита собственная научная база, мало научных разработок в области современных технологий. Слабый уровень сервиса. Низкий уровень эмпатии у медицинских работников к пациентам и их родственникам, — сообщала Ажар Гиният.Между тем в Мангистауской области, как говорит Нурлан Джариев, есть современное оборудование и активно ведется подготовкаи подбор кадров.- В прошлом году было сдано в эксплуатацию новое здание онкологического диспансера. На сегодняшний день наша больница оснащена современным оборудованием. Дело даже не в новом здании и оборудовании, можно построить дворец, но пустой он никому нужен не будет. Мы заранее готовились, работали, привлекали специалистов из других регионов и ближнего зарубежья. На сегодняшний день у нас работают 54 врача, из них четверо - доктора медицинских наук и четверо - кандидаты медицинских наук. Ежегодно мы ведём подготовку молодых специалистов в резидентуре с целью обеспечения нашего диспансера квалифицированными кадрами, например, в 2022 году окончили обучение и уже работают пять специалистов. И в том же году произведён набор ещё шести специалистов для обучения в резидентуре. Обучение проводится за счёт внебюджетных средств диспансера. За счёт нашего бюджета мы обеспечиваем приезжих специалистов арендным жильем и всеми условиями для проживания и работы у нас, - сказал Нурлан Джариев.Нурлан Джариев отметил, что в диспансере на сегодняшний день оказывается специализированная помощь пациентам из других регионов.- Раньше нашим пациентам приходилось уезжать лечиться в Астану или Алматы. Теперь же за высококвалифицированной помощью приезжают к нам. Отток наших больных уменьшился в три раза. Наши пациенты получают всё необходимое лечение на месте, - отметил глава онкологического диспансера.Мангистауский областной онкологический диспансер, как говорит директор, оснащён следующим оборудованием: линейным ускорителем последней модификации, аппаратом для брахитерапии, С-дугой, компьютерным томографом с планирующей системой, магнитно-резонансным томографом, цифровым маммографом со стереотаксической системой и томосинтезом, а также Эндо-УЗИ аппаратом. Операционные и отделение реанимации оснащены всем необходимым оборудованием для проведения операций открытым и малоинвазивным способом, а также другими аппаратами для лечебно-диагностической деятельности. Имеются отделения реабилитации и паллиативной помощи.- Своих тяжёлых пациентов мы не бросаем, есть понятие «улучшение качество жизни», чтобы человек даже последние дни жизни провёл достойно. С такими пациентами у нас работают специалисты-психологи, - отметил Нурлан Джариев.Нурлан Джариев также рассказал, что пациенты диспансера получают бесплатно необходимые им лекарства для лечения и улучшения своего здоровья.По словам директора диспансера, в выявлении онкологичеких заболеваний важную роль играют Дни открытых дверей, которые проводятся регулярно врачами онкоцентра области. Ежемесячно ведущие специалисты клиники: онкохирурги, онкогинекологи, эндоскопист и врачи УЗИ, КТ, МРТ и многие другие проводят бесплатные приёмы граждан в рамках Дней открытых дверей.- Палаты оснащены всем необходимым, чтобы пациент чувствовал себя уютно. В больнице также имеются и платные палаты, - рассказал директор диспансера.Корреспонденту удалось поговорить с пациентами диспансера. По их словам, условия в больнице хорошие, персонал доброжелательный и отзывчивый, врачи и медсестры - неравнодушны к проблемам своих пациентов.В настоящее время в диспансере внедряется онкоурология, хирургия головы, шеи, а также ЛОР и рентгенохирургия, которые ранее в медучреждении не оказывались.Онкологическая служба в Мангистауской области представлена 31 организацией первичной медико-санитарной помощи. Среди них 12 – государственных, 19 – частных. Ведущей службой региона остаётся областной онкологический центр мощностью 100 круглосуточных и 25-дневных коек. Функционирует также консультативно-диагностическая поликлиника на 150 посещений в смену.А также в диспансере работает Ситуационный центр. При возникновении различных вопросов, проблем по вопросам онкологии на уровне поликлиник городов и районов Мангистауской области ответы можно получить по номеру телефона:Мангистауский онкологический диспансер находится в 1А микрорайоне Актау. Телефон регистратуры:Ранее онкологический диспансер располагался в одноэтажном здании в 24 микрорайоне. В архиве Lada.kz мы нашли фотографии и предлагаем вспомнить, как ранее выглядело медучреждение.На реализацию комплексного плана по борьбе с раком в Казахстане, по словам министра здравоохранения, предварительно потребуется порядка 474 млрд тенге на закуп медицинского оборудования, лекарственных препаратов, обучение специалистов, строительство современных онкоцентров и реконструкцию, и капитальный ремонт.- Финансирование предлагается за счет республиканского и местного бюджетов, по предварительному согласованию будут привлечены средства общественного фонда «Казақстан халқына», а также будут использованы механизмы государственного частного партнерства, - заключила Ажар Гиният.