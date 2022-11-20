Улицу в Астане назовут в честь погибшего пожарного Аскара Забикулина

Одну из улиц в Астане назовут в честь погибшего пожарного Аскара Забикулина, передает Tengrinews.kz.



"По поручению Президента с целью увековечения памяти отважного пожарного одной из улиц столицы будет присвоено имя Аскара Забикулина, также будет установлен его бюст", - сообщили в Акорде.



Сегодня стало известно, что пострадавший в огне пожарный Аскар Забикулин скончался в больнице. У него остались жена и двое детей.



Напомним, 16 ноября столичные пожарные спасли пять человек из горящей квартиры в Астане. Как позже сообщили в МЧС, в ходе тушения пожара пострадали и сами пожарные, которые получили ожоги верхних конечностей и лица. Аскар Забикулин получил около 80 процентов ожога тела. Позже его семье подарили трехкомнатную квартиру.

