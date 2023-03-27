Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 27 Марта
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 458.87 KZT
  • €1 = 493.84 KZT
  • 1 RUB = 6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

"Задушил шнурком от кроссовок". Суд присяжных оправдал подростка, обвиняемого в убийстве друга в Алматы

Просмотров:211 Опубликовано: Сегодня, 18:28
"Задушил шнурком от кроссовок". Суд присяжных оправдал подростка, обвиняемого в убийстве друга в Алматы
Погибший Тимур Садыков. Фото предоставлено сестрой Ангелиной Велиной
В Алматы суд с участием присяжных заседателей оправдал 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве лучшего друга. Убийство произошло 22 июня 2022 года в местности Широкая щель (Кенсай). 17 марта в суде огласили приговор. Обстоятельства этого случая корреспонденту Tengrinews.kz рассказала сестра погибшего 14-летнего Тимура Садыкова Ангелина Велина.

По ее словам, ее младший брат Тимур дружил с подсудимым с самого детства. Они вместе росли, играли, часто бывали друг у друга дома.

Со слов Ангелины, в тот роковой день Тимур отправил матери сообщение о том, что он направляется к своему другу Н. После этого он бесследно исчез.

"Тимур отправил маме в 12 часов дня голосовое аудиосообщение. Он сказал что идет к Н., тот якобы хотел отдать долг. Накануне этот друг занимал у моего братишки около 10-15 тысяч тенге. Мы забили тревогу вечером, начали его искать. Мы приехали к Н., но он сказал, что Тимур к нему не приходил, якобы братик позвонил ему и сказал, что не получится встретиться. На следующее утро, когда мы звонили ему, чтобы узнать подробности, Н. уже нигде не было. Он уехал и перестал брать трубку. Соответственно, подозрение сразу пало на него. В этот же день вечером его задержали. Он сразу же во всем сознался. А через несколько часов нашли тело Тимура", - рассказала Ангелина Велина.

"Задушил шнурком от кроссовок". Суд присяжных оправдал подростка, обвиняемого в убийстве друга в Алматы

Тимур Садыков с семьей и другом Н., который обвинялся в его убийстве (справа). Фото предоставлено сестрой погибшего Ангелиной Велиной


По словам сестры погибшего, тело 14-летнего Тимура нашли в зарослях, недалеко от дома.

"Экспертиза показала отпечатки пальцев обвиняемого. Он рассказал, что между ними возникла ссора. Сначала он якобы сделал Тимуру удушающий прием, а потом с его кроссовка снял шнурок и перетянул им горло, перетянул так, что судмедэкспертам потом пришлось срезать нить. До такой степени, что у него шейная кость сломана оказалась", - вспоминает сестра погибшего подростка.

Мотивом жестокого убийства, по словам сестры погибшего, послужил конфликт между подростками из-за денег. Якобы погибший требовал у друга вернуть долг.

"Есть факты, что после убийства Н. пошел в магазин и картой Тимура расплатился там. Когда мы его искали, папе пришло уведомление, что карточкой Тимура расплатились в магазине. Мы начали поднимать по камерам и увидели, что это его друг заходил и расплачивался. В своих первых показаниях он говорил, что затем выкинул все эти улики", - отмечает Ангелина.

Однако все эти доказательства не убедили присяжных заседателей в суде. Всего их было 12 человек. После оглашения вердикта подсудимого 16-летнего подростка отпустили из-под стражи в зале суда.

"Я предполагаю, что присяжным просто Никиту стало жалко, так как ему 16 лет исполнилось, якобы он еще ребенок. Якобы нашего Тимура уже не вернешь, а ему надо жить, зачем ему жизнь ломать", - считает Ангелина.



Как стало известно, дело рассматривалось в специализированном межрайонном уголовном суде (СМУС) города Алматы. По данным пресс-службы суда, прокурор и потерпевшие в суде полностью поддержали обвинение и просили назначить подсудимому 12 лет лишения свободы.

"Сторона обвинения представила в качестве доказательств признательные показания подсудимого после задержания, орудие преступления – шнурок от кроссовка потерпевшего, на котором обнаружены следы ДНК подсудимого, сведения о покупках подсудимого по платежной карточке потерпевшего и иные документы. Подсудимый вину не признал полностью и выдвинул версию о том, что в момент убийства потерпевшего находился в общественном месте, где его видели разные лица. В суде свидетели подтвердили, что подсудимый был с ними на игровой площадке. Банковскую карточку потерпевший передал ему ранее для пользования. От признательных показаний, данных в ходе досудебного расследования, подсудимый Н. отказался и пояснил, что в отношении него было оказано физическое давление, хотя проверка этот факт не подтвердила.

Присяжные заседатели по итогам тайного голосования признали Н. не виновным в совершении убийства и краже и оправдали за недоказанностью его участия в совершении преступлений", - сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу. Родные погибшего намерены обжаловать решение суда.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика