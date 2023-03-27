"Задушил шнурком от кроссовок". Суд присяжных оправдал подростка, обвиняемого в убийстве друга в Алматы

Тимур Садыков с семьей и другом Н., который обвинялся в его убийстве (справа). Фото предоставлено сестрой погибшего Ангелиной Велиной

В Алматы суд с участием присяжных заседателей оправдал 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве лучшего друга. Убийство произошло 22 июня 2022 года в местности Широкая щель (Кенсай). 17 марта в суде огласили приговор. Обстоятельства этого случая корреспонденту Tengrinews.kz рассказала сестра погибшего 14-летнего Тимура Садыкова Ангелина Велина.По ее словам, ее младший брат Тимур дружил с подсудимым с самого детства. Они вместе росли, играли, часто бывали друг у друга дома.Со слов Ангелины, в тот роковой день Тимур отправил матери сообщение о том, что он направляется к своему другу Н. После этого он бесследно исчез."Тимур отправил маме в 12 часов дня голосовое аудиосообщение. Он сказал что идет к Н., тот якобы хотел отдать долг. Накануне этот друг занимал у моего братишки около 10-15 тысяч тенге. Мы забили тревогу вечером, начали его искать. Мы приехали к Н., но он сказал, что Тимур к нему не приходил, якобы братик позвонил ему и сказал, что не получится встретиться. На следующее утро, когда мы звонили ему, чтобы узнать подробности, Н. уже нигде не было. Он уехал и перестал брать трубку. Соответственно, подозрение сразу пало на него. В этот же день вечером его задержали. Он сразу же во всем сознался. А через несколько часов нашли тело Тимура", - рассказала Ангелина Велина.По словам сестры погибшего, тело 14-летнего Тимура нашли в зарослях, недалеко от дома."Экспертиза показала отпечатки пальцев обвиняемого. Он рассказал, что между ними возникла ссора. Сначала он якобы сделал Тимуру удушающий прием, а потом с его кроссовка снял шнурок и перетянул им горло, перетянул так, что судмедэкспертам потом пришлось срезать нить. До такой степени, что у него шейная кость сломана оказалась", - вспоминает сестра погибшего подростка.Мотивом жестокого убийства, по словам сестры погибшего, послужил конфликт между подростками из-за денег. Якобы погибший требовал у друга вернуть долг."Есть факты, что после убийства Н. пошел в магазин и картой Тимура расплатился там. Когда мы его искали, папе пришло уведомление, что карточкой Тимура расплатились в магазине. Мы начали поднимать по камерам и увидели, что это его друг заходил и расплачивался. В своих первых показаниях он говорил, что затем выкинул все эти улики", - отмечает Ангелина.Однако все эти доказательства не убедили присяжных заседателей в суде. Всего их было 12 человек. После оглашения вердикта подсудимого 16-летнего подростка отпустили из-под стражи в зале суда."Я предполагаю, что присяжным просто Никиту стало жалко, так как ему 16 лет исполнилось, якобы он еще ребенок. Якобы нашего Тимура уже не вернешь, а ему надо жить, зачем ему жизнь ломать", - считает Ангелина.Как стало известно, дело рассматривалось в специализированном межрайонном уголовном суде (СМУС) города Алматы. По данным пресс-службы суда, прокурор и потерпевшие в суде полностью поддержали обвинение и просили назначить подсудимому 12 лет лишения свободы."Сторона обвинения представила в качестве доказательств признательные показания подсудимого после задержания, орудие преступления – шнурок от кроссовка потерпевшего, на котором обнаружены следы ДНК подсудимого, сведения о покупках подсудимого по платежной карточке потерпевшего и иные документы. Подсудимый вину не признал полностью и выдвинул версию о том, что в момент убийства потерпевшего находился в общественном месте, где его видели разные лица. В суде свидетели подтвердили, что подсудимый был с ними на игровой площадке. Банковскую карточку потерпевший передал ему ранее для пользования. От признательных показаний, данных в ходе досудебного расследования, подсудимый Н. отказался и пояснил, что в отношении него было оказано физическое давление, хотя проверка этот факт не подтвердила.Присяжные заседатели по итогам тайного голосования признали Н. не виновным в совершении убийства и краже и оправдали за недоказанностью его участия в совершении преступлений", - сообщили в пресс-службе суда.Отмечается, что приговор не вступил в законную силу. Родные погибшего намерены обжаловать решение суда.