Бояться нечего - глава "КазМунайГаза" о забастовке рабочих из Жанаозена

Председатель правления "КазМунайГаза" Магзум Мирзагалиев прокомментировал ситуацию с бастовавшими в Астане нефтяниками из Жанаозена, передаёт Ulysmedia.kz.Магзум Мирзагалиев назвал неправильной информацию о том, что он не вышел на переговоры к жанаозенцам.“Поступило пожелание [от рабочих из Жанаозена] встретиться с “КазМунайГазом”. Наши представители вышли, мы попросили сформировать переговорную команду. Я лично встречался с инициатором и провёл с ним встречу более трёх часов”, – заявил он.На вопрос журналистки о том, побоялся ли глава КМГ выйти на улицу к митингующим, он ответил:“Я абсолютно не боюсь, потому что бояться нечего. 19 из этих сотрудников в прошлом году были у нас перед зданием, и тогда они отстаивали интересы совершенно другой компании. В этом году они пришли отстаивать интересы уже другой компании. И та компания, которая работала в прошлом году и которая их уволила, вызвалась принять их на работу. И это не одна компания, я могу привести в пример 2-3 компании, директоров которых мы пригласили встретиться. Сам конфликт, как мне кажется, достаточно неконструктивен. Есть разногласия между участником тендера и “Озенмунайгаза”.По словам Мирзагалиева, когда вышла первая информация о том, что сотрудники не согласны с результатами тендера, им дали наивысшее коммерческое предложение.“Мы должны действовать только в правовом поле. У нас было семь участников конкурса, и их компания предложила наивысшее по цене. Соответственно, выиграло другое предприятие. Компания обратилась в “Самрук-Казыну”. “Самрук-Казына” провела проверку и дала вердикт, что конкурс был проведён без нарушений. Но при всём этом “Озенмунайгаз”, чувствуя свою ответственность, предложил провести переговоры между выигравшей компанией и теми людьми. Переговоры проводятся, но люди отказываются выходить на работу. Это наталкивает на определённые мысли. То есть, если людям нужна работа – соглашайтесь на тех же условиях. Но мы говорили о том, что мы дадим уже 3-летний договор”, – сказал он.Напомним, 10 апреля около 70 бывших сотрудников нефтесервисной подрядной компании "Берали Мангистау Company" собрались у здания Минэнерго в Астане. Ранее компания "Берали Мангистау” проиграла тендер, и все рабочие лишились своих рабочих мест.11 апреля нефтяники из Жанаозена, которые устроили пикет у здания Минэнерго в Астане, были задержаны силовиками. Рабочих поначалу взяли в кеттлинг, а далее загрузили в автозаки, отобрав предварительно все вещи.Всего в Астане полиция задержала 126 рабочих из Жанаозена. Утверждается, что в настоящее время все рабочие отпущены домой.