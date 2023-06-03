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Что будет с депозитами казахстанцев, если банк лишат лицензии

Просмотров:579 Опубликовано: Сегодня, 11:33
Что будет с депозитами казахстанцев, если банк лишат лицензии
Фото: Zakon.kz
Механизм защиты депозитов устроен таким образом, что при лишении банка лицензии вкладчикам возвращают деньги, которые были размещены на их счетах, депозитах, платежных карточках. Об этом рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), сообщает Zakon.kz.

При этом, как отмечается, КФГД выплачивает гарантийное возмещение физическим лицам в пределах максимального размера гарантии, установленного законодательством: 5, 10 и 20 млн тенге, в зависимости от вида и валюты депозита.

Однако что делать вкладчикам, у которых на счетах находились средства сверх гарантируемых сумм? Депозиторов в данной ситуации волнует, когда и в каком количестве они смогут вернуть свои накопления.

"Выплату сумм сверх гарантии депозиторам банка, лишенного лицензии, осуществляет ликвидационная комиссия. Ее назначает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. Ликвидационная комиссия принимает меры для завершения дел банка и обеспечения расчетов с его кредиторами. В их числе физические лица, внесшие свои средства на депозиты в размере, который превышает максимальную сумму гарантийного возмещения", - сообщили в пресс-службе КФГД.

Удовлетворение требований кредиторов осуществляется в порядке очередности. Она определена Законом РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан". Существует 10 очередей удовлетворения требований кредиторов. Требования по депозитам физических лиц, не связанных с ликвидируемым банком особыми отношениями, по суммам сверх гарантии удовлетворяются в четвертую очередь.

"Ликвидационная комиссия самостоятельно включает требования физических лиц по банковским счетам в реестр кредиторов и направляет им письменное уведомление об этом. Таким образом, депозиторам не нужно подавать отдельное заявление в ликвидационную комиссию с требованием о возврате сверх гарантируемой суммы по депозиту", - сообщили в пресс-службе КФГД.

Выплаты в рамках очередности осуществляются ликвидационной комиссией, исходя из имеющихся активов ликвидируемого банка, за счет денег, получаемых по мере реализации имущества банка, по ранее выданным займам, в том числе за счет средств претензионно-исковой работы с проблемными клиентами-заемщиками. В связи с тем, что у каждого ликвидируемого банка размер и качество активов различается, фиксированных сроков погашения задолженности перед кредиторами, в том числе по четвертой очереди, не предусмотрено.

"Для удовлетворения всех признанных требований одной очереди деньги распределяются между кредиторами этой очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению, в соответствии с реестром требований кредиторов. При этом при ликвидации банка существует риск нехватки средств для погашения обязательств по той или иной очереди удовлетворения требований кредиторов", – пояснила начальник Управления по работе с проблемными банками КФГД Назгуль Алмасаева.

Необходимо учесть, что в целях обеспечения интересов кредиторов и принятия решений с их участием при принудительной ликвидации банка создается комитет кредиторов, в состав которого входят кредиторы с наибольшей суммой требований, включенных в реестр требований кредиторов, по одному представителю категории кредиторов каждой очереди.

"Поэтому для отстаивания прав, а также обеспечения интересов кредиторов, в том числе по четвертой очереди, важно не отказываться от вхождения в состав данного комитета и участия представителя на проводимых заседаниях", - сообщили в пресс-службе КФГД.

В свою очередь КФГД в целях минимизации риска потери денег рекомендует придерживаться продуманной и взвешенной стратегии хранения своих средств в банках-участниках системы обязательного гарантирования депозитов.

Специалисты КФГД советуют для защиты сбережений размещать накопления в разных банках в пределах максимальных размеров гарантии.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Lite (Посетители) Сегодня, 11:36
Деньги на депозите банка - это деньги банка, а не ваши. Это нужно отчётливо понимать.

Сейчас как раз приходит время, когда пузырь довольно-таки хорошо раздулся.
 
 

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