"На меня напали с ножом". Бейбут Шуменов рассказал о конфликте в ТРЦ

Титулованный казахстанский боксер Бейбут Шуменов рассказал в интервью корреспонденту Tengri Sport свою версию конфликта в одном из торгово-развлекательных центров Астаны.По словам 39-летнего спортсмена, конфликт произошел после ссоры детей в игровой зоне, а сам Шуменов столкнулся с агрессивной реакцией во время беседы."Я привез своего сына и супругу в Казахстан, они граждане США. Я хотел, чтобы он увидел родину и сам тут погулял. Мы пошли в Mega Silkway, ведь он любит играть в Happylon. Затем мы решили зайти в ресторан на втором этаже, чтобы перекусить, а в каждом ресторане есть своя игровая площадка.Мы с супругой заказали еду, а сын пошел играть на площадку. Через некоторое время мой сын пришел ко мне с жалобой, что его побили. Какой-то мальчик начал бить его по спине и тащить за ноги", - рассказал Шуменов в беседе с корреспондентом Tengri Sport.По словам боксера, его ребенок испугался."Мой ребенок ничего не понял, ведь в Америке он такого никогда не видел. Моему сыну восемь лет, мы с ним как друзья. Мы не воспитываем его так, даже не повышаем голос, поэтому он испугался.Через несколько минут тот мальчик опять подошел к моему сыну и попытался ударить его по голове, а мой сын начал уворачиваться и убегать. Сын позже рассказал, что того мальчика забрал мужчина, и показал на какого-то человека. Рядом с ним сидел другой мальчик, меньшего возраста.Я подошел к нему, чтобы спросить, его ли сын побил моего, на что он ответил: "Да, и что? Что ты сделаешь?" Я немного не ожидал такого и опешил.Я подошел поближе со словами: "Что ты вообще говоришь?" После чего он взял в руки прибор, чтобы ударить меня. Потом он понял, что в его руках не нож, отпустил ребенка и взял во вторую руку нож, попытался ударить меня и после атаки выбросил его.Будь на моем месте простой человек, он бы нанес ему серьезный вред здоровью", - добавил Бейбут.Шуменов ссылается на эпизод инцидента, когда мужчина, держащий на руках ребенка, попытался ударить его ножом: именно этот момент спровоцировал спортсмена."Мне сразу крикнули, что в его руках нож, и я увернулся, хотя на видео кажется, что он попал по мне. Мне показалось странным, что он использует маленького ребенка как щит.Я попытался схватить этого мужчину сзади, чтобы он отпустил ребенка. Но он не отпускал, а защищался им. Какой отец так поступает? Если бы моей семье угрожало что-то, я бы спрятал их за собой.Я бы попытался остановить угрозу, а он использовал ребенка и пытался ударить меня ножом. На видео все видно. Я вспылил, когда увидел нож, поэтому попытался его обезвредить.Он выбросил его и опять взял ребенка, а я попробовал оттолкнуть его на диван, чтобы он отпустил ребенка и ему не был нанесен вред. После того как приехала полиция, мы поехали в отделение", - уточняет известный боксер.39-летний спортсмен рассказал о диалоге с полицейскими и высказался о другом участнике инцидента."Уже в отделении мы узнали, что этот человек находится в Казахстане нелегально. Этот мужчина является гражданином Кыргызстана.Я не понял того момента, что он не отпустил мальчика. Он использовал его как защиту, потому что это не его сын.Если вы посмотрите на видео, там видно, как он взял что-то в руки, понял, что это не нож, и выбросил. После этого он положил ребенка, нашел нож и сразу же попытался ударить меня. Разве адекватный человек так сделает?" - задается вопросом Бейбут.Известно, что конфликт в ТРЦ был урегулирован в отделении полиции, а Шуменов рассказал о разговоре с матерью ребенка с площадки."Мать этих двоих детей говорит на чистом английском, она просила прощения у меня, моей супруги и сына. Там она нам рассказала, что ее сын имеет привычку бить и пинать окружающих, оказалось, что он аутист. В Есильском районном отделении полиции есть камеры, все записано.На видео, распространившемся в сети, фигурирует еще один человек, мужчина, который попытался разнять нас, в белой футболке. Его зовут Гани, он младший брат Болата Темирова (боксер легчайших весовых категорий, чемпион СССР, СНГ и Казахской ССР - прим. ред.), мне кажется, что именно он пытается раскачать и похайповать на этой теме.Изначально именно он попытался написать заявление, но его успокоили окружающие. Не я напал на того человека, на меня напал с ножом гражданин другой страны. Намерения Гани не чисты, и кажется, работает его адвокат", - сказал Шуменов.Супруга боксера написала встречное заявление. По словам Бейбута, в момент конфликта "гражданин Кыргызстана" оттолкнул ее и у нее появились синяки на руках."Тот мужчина заявил, что не беспокоился за себя. Говорит, что я начал кричать на его ребенка. Но это не так, мальчик на видео не бил моего сына, это младший сын той женщины. На видео даже нет мальчика, который побил моего сына.Я просто подошел поговорить, а его ответ поверг меня в шок. Я не бил его даже после того, как он взял прибор в руки, просто попытался захватить его, чтобы он отпустил мальчика и не прикрывался им. На видео видно, как он взял нож и я среагировал.На втором видео видно, как он взял в руки разбитую бутылку. Но позже выбросил ее. Мой долг как отца был защитить свою семью и сына. Официально могу заявить, что он нелегально находится в стране и просто сожитель той женщины.Я простой человек, не люблю публичную жизнь. У меня просто нет выхода, поэтому я отвечаю на все эти вопросы. В интернете многое говорят, третья сторона просто хочет получить хайп. Ни один отец не будет использовать ребенка как щит.Я бы никогда не повысил голос на ребенка. Это ангелочки, поэтому я хотел поговорить с его родителями, чтобы они следили за своими детьми. Я не знал, что так получится.После конфликта, произошедшего в ТРЦ, в отделении полиции мы мирно разошлись с матерью детей. Но тут есть какие-то интересы третьих лиц", - подытожил казахстанец.В сети появилось видео с позицией адвоката второй стороны конфликта в ТРЦ.Редакция Tengri Sport запрашивает комментарий по поводу случившегося у второй стороны конфликта.Напомним, ранее мужчину с ребенком на руках избили в крупном ТРЦ в Астане. После этого пользователи соцсетей начали обвинять в инциденте боксера Бейбута Шуменова.В МВД высказались об инциденте в ТРЦ и рассказали о состоянии ребенка, который был на руках у мужчины, а адвокат второй стороны конфликта сделал заявление об инциденте.Бейбут Шуменов является казахстанским боксером-профессионалом, выступавшим в полутяжелой и первой тяжелой весовых категориях. Начиная с 2009 года он становился обладателем чемпионских титулов в разных версиях. В 2016 году Шуменов стал первым казахстанским чемпионом сразу в двух весовых категориях: полутяжелой (WBA super) и первой тяжелой (WBA regular). В 2019 году из-за травмы он не смог выйти на бой, в результате чего его чемпионский титул перешел к французскому боксеру Арсену Гуламиряну, тогда как сам Шуменов был объявлен "чемпионом в отпуске".