"На меня напали с ножом". Бейбут Шуменов рассказал о конфликте в ТРЦ

Титулованный казахстанский боксер Бейбут Шуменов рассказал в интервью корреспонденту Tengri Sport свою версию конфликта в одном из торгово-развлекательных центров Астаны.
По словам 39-летнего спортсмена, конфликт произошел после ссоры детей в игровой зоне, а сам Шуменов столкнулся с агрессивной реакцией во время беседы.
"Я привез своего сына и супругу в Казахстан, они граждане США. Я хотел, чтобы он увидел родину и сам тут погулял. Мы пошли в Mega Silkway, ведь он любит играть в Happylon. Затем мы решили зайти в ресторан на втором этаже, чтобы перекусить, а в каждом ресторане есть своя игровая площадка.
Мы с супругой заказали еду, а сын пошел играть на площадку. Через некоторое время мой сын пришел ко мне с жалобой, что его побили. Какой-то мальчик начал бить его по спине и тащить за ноги", - рассказал Шуменов в беседе с корреспондентом Tengri Sport.
По словам боксера, его ребенок испугался.
"Мой ребенок ничего не понял, ведь в Америке он такого никогда не видел. Моему сыну восемь лет, мы с ним как друзья. Мы не воспитываем его так, даже не повышаем голос, поэтому он испугался.
Через несколько минут тот мальчик опять подошел к моему сыну и попытался ударить его по голове, а мой сын начал уворачиваться и убегать. Сын позже рассказал, что того мальчика забрал мужчина, и показал на какого-то человека. Рядом с ним сидел другой мальчик, меньшего возраста.
Я подошел к нему, чтобы спросить, его ли сын побил моего, на что он ответил: "Да, и что? Что ты сделаешь?" Я немного не ожидал такого и опешил.
Я подошел поближе со словами: "Что ты вообще говоришь?" После чего он взял в руки прибор, чтобы ударить меня. Потом он понял, что в его руках не нож, отпустил ребенка и взял во вторую руку нож, попытался ударить меня и после атаки выбросил его.
Будь на моем месте простой человек, он бы нанес ему серьезный вред здоровью", - добавил Бейбут.
Шуменов ссылается на эпизод инцидента, когда мужчина, держащий на руках ребенка, попытался ударить его ножом: именно этот момент спровоцировал спортсмена.
"Мне сразу крикнули, что в его руках нож, и я увернулся, хотя на видео кажется, что он попал по мне. Мне показалось странным, что он использует маленького ребенка как щит.
Я попытался схватить этого мужчину сзади, чтобы он отпустил ребенка. Но он не отпускал, а защищался им. Какой отец так поступает? Если бы моей семье угрожало что-то, я бы спрятал их за собой.
Я бы попытался остановить угрозу, а он использовал ребенка и пытался ударить меня ножом. На видео все видно. Я вспылил, когда увидел нож, поэтому попытался его обезвредить.
Он выбросил его и опять взял ребенка, а я попробовал оттолкнуть его на диван, чтобы он отпустил ребенка и ему не был нанесен вред. После того как приехала полиция, мы поехали в отделение", - уточняет известный боксер.
39-летний спортсмен рассказал о диалоге с полицейскими и высказался о другом участнике инцидента.
"Уже в отделении мы узнали, что этот человек находится в Казахстане нелегально. Этот мужчина является гражданином Кыргызстана.
Я не понял того момента, что он не отпустил мальчика. Он использовал его как защиту, потому что это не его сын.
Если вы посмотрите на видео, там видно, как он взял что-то в руки, понял, что это не нож, и выбросил. После этого он положил ребенка, нашел нож и сразу же попытался ударить меня. Разве адекватный человек так сделает?" - задается вопросом Бейбут.
Известно, что конфликт в ТРЦ был урегулирован в отделении полиции, а Шуменов рассказал о разговоре с матерью ребенка с площадки.
"Мать этих двоих детей говорит на чистом английском, она просила прощения у меня, моей супруги и сына. Там она нам рассказала, что ее сын имеет привычку бить и пинать окружающих, оказалось, что он аутист. В Есильском районном отделении полиции есть камеры, все записано.
На видео, распространившемся в сети, фигурирует еще один человек, мужчина, который попытался разнять нас, в белой футболке. Его зовут Гани, он младший брат Болата Темирова (боксер легчайших весовых категорий, чемпион СССР, СНГ и Казахской ССР - прим. ред.), мне кажется, что именно он пытается раскачать и похайповать на этой теме.
Изначально именно он попытался написать заявление, но его успокоили окружающие. Не я напал на того человека, на меня напал с ножом гражданин другой страны. Намерения Гани не чисты, и кажется, работает его адвокат", - сказал Шуменов.
Супруга боксера написала встречное заявление. По словам Бейбута, в момент конфликта "гражданин Кыргызстана" оттолкнул ее и у нее появились синяки на руках.
"Тот мужчина заявил, что не беспокоился за себя. Говорит, что я начал кричать на его ребенка. Но это не так, мальчик на видео не бил моего сына, это младший сын той женщины. На видео даже нет мальчика, который побил моего сына.
Я просто подошел поговорить, а его ответ поверг меня в шок. Я не бил его даже после того, как он взял прибор в руки, просто попытался захватить его, чтобы он отпустил мальчика и не прикрывался им. На видео видно, как он взял нож и я среагировал.
На втором видео видно, как он взял в руки разбитую бутылку. Но позже выбросил ее. Мой долг как отца был защитить свою семью и сына. Официально могу заявить, что он нелегально находится в стране и просто сожитель той женщины.
Я простой человек, не люблю публичную жизнь. У меня просто нет выхода, поэтому я отвечаю на все эти вопросы. В интернете многое говорят, третья сторона просто хочет получить хайп. Ни один отец не будет использовать ребенка как щит.
Я бы никогда не повысил голос на ребенка. Это ангелочки, поэтому я хотел поговорить с его родителями, чтобы они следили за своими детьми. Я не знал, что так получится.
После конфликта, произошедшего в ТРЦ, в отделении полиции мы мирно разошлись с матерью детей. Но тут есть какие-то интересы третьих лиц", - подытожил казахстанец.
В сети появилось видео с позицией адвоката второй стороны конфликта в ТРЦ.
Редакция Tengri Sport запрашивает комментарий по поводу случившегося у второй стороны конфликта.
Напомним, ранее мужчину с ребенком на руках избили в крупном ТРЦ в Астане. После этого пользователи соцсетей начали обвинять в инциденте боксера Бейбута Шуменова.
В МВД высказались об инциденте в ТРЦ и рассказали о состоянии ребенка, который был на руках у мужчины, а адвокат второй стороны конфликта сделал заявление об инциденте.
Бейбут Шуменов является казахстанским боксером-профессионалом, выступавшим в полутяжелой и первой тяжелой весовых категориях. Начиная с 2009 года он становился обладателем чемпионских титулов в разных версиях. В 2016 году Шуменов стал первым казахстанским чемпионом сразу в двух весовых категориях: полутяжелой (WBA super) и первой тяжелой (WBA regular). В 2019 году из-за травмы он не смог выйти на бой, в результате чего его чемпионский титул перешел к французскому боксеру Арсену Гуламиряну, тогда как сам Шуменов был объявлен "чемпионом в отпуске".
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