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Взятка в 26 миллионов и "мертвые души". Антикор раскрыл сговор чиновников с госаудиторами

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:27
Взятка в 26 миллионов и "мертвые души". Антикор раскрыл сговор чиновников с госаудиторами
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Антикоррупционной службе заявили, что госаудиторы укрывали хищения в сфере образования. Подозреваемых задержали сразу в нескольких областях, передает Tengrinews.kz.

Как сообщил официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов, преступления в сфере образования совершались при укрывательстве государственных аудиторов, что подтверждается материалами уголовных дел.

"В области Жетісу бюджетные деньги похищались путем перечисления на счета "мертвых душ" и завышения заработной платы работников школ с последующим их обналичиванием и присвоением.

В ходе следствия изобличен в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге государственный аудитор ревизионной комиссии Алматинской области. Взятку он получил за положительное заключение аудиторской проверки в одной из школ в Талдыкоргане", - сообщил Тлеукенов.

По его словам, в настоящее время ревизор предан суду.

"Аналогичный факт установлен в Алматинской области, где руководитель отдела областной ревизионной комиссии получил от бухгалтера отдела образования Карасайского района взятку в сумме 1 миллиона тенге за положительные результаты аудиторской проверки", - отметил Тлеукенов.

По данному факту Антикоррупционной службой Алматинской области проводится досудебное расследование.

"В Туркестанской области изобличен во взяточничестве государственный ревизор - главный инспектор областной ревизионной комиссии. Она подозревается в получении взятки в размере 26 миллионов тенге за положительное заключение аудиторской проверки в одной из школ Сарыагашского района", - озвучил Тлеукенов.

Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии со статьей 77 Конституции и статьей 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.


Источник: Tengrinews.kz
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