В ЗКО мужчина выстрелил в собутыльника и попал в прохожих. Пострадал двухлетний ребенок

В поселке Аралтобе в ЗКО мужчина выстрелил в собутыльника из охотничьего ружья. Разлетевшаяся дробь попала в случайных прохожих, среди которых малолетняя девочка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на страницу typicaluralsk в Instagram.



Как пишет паблик, о происшествии сообщили местные жители.



"Все раненые доставлены в районную больницу. Известно, что стрелявший ранее был судим и, по словам местных жителей, уже несколько лет терроризирует односельчан", – сообщил журналист Лукпан Ахмедьяров.



По информации полиции, сегодня примерно в 18:45 в ходе ссоры после совместного распития спиртных напитков мужчина 1975 года рождения из хулиганских побуждений произвел выстрелы из охотничьего ружья в мужчину 1989 года рождения.



Разлетевшимися дробью патрона были ранены в ногу прохожие - женщина 1964 года рождения и ребенок 2021 года рождения.



"По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый установлен. В настоящее время принимаются все меры к задержанию преступника", - сообщили в полиции.