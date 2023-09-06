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В ЗКО мужчина выстрелил в собутыльника и попал в прохожих. Пострадал двухлетний ребенок

Просмотров:179 Опубликовано: Сегодня, 00:00
В ЗКО мужчина выстрелил в собутыльника и попал в прохожих. Пострадал двухлетний ребенок
Фото из открытых источников
В поселке Аралтобе в ЗКО мужчина выстрелил в собутыльника из охотничьего ружья. Разлетевшаяся дробь попала в случайных прохожих, среди которых малолетняя девочка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на страницу typicaluralsk в Instagram.

Как пишет паблик, о происшествии сообщили местные жители.

"Все раненые доставлены в районную больницу. Известно, что стрелявший ранее был судим и, по словам местных жителей, уже несколько лет терроризирует односельчан", – сообщил журналист Лукпан Ахмедьяров.

По информации полиции, сегодня примерно в 18:45 в ходе ссоры после совместного распития спиртных напитков мужчина 1975 года рождения из хулиганских побуждений произвел выстрелы из охотничьего ружья в мужчину 1989 года рождения.

Разлетевшимися дробью патрона были ранены в ногу прохожие - женщина 1964 года рождения и ребенок 2021 года рождения.

"По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый установлен. В настоящее время принимаются все меры к задержанию преступника", - сообщили в полиции.


Источник: Tengrinews.kz
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