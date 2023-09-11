Отрицательная доходность Нацфонда Казахстана беспокоит депутатов

"Это не мешало выплатить комиссионные управляющей компании, которые составляют от активов Нацфонда 0,6%. А доходность отрицательная. Каким образом собираетесь выполнять поручение президента, где в течение шести лет надо довести его активы до 100 млрд тенге. С января 2024 года вводится закон "Нацфонд – детям". Когда каждый год мы направляем трансферт в бюджет , то снижается тело самого актива, что однозначно влияет на объем инвестиционного дохода в том числе. То есть теперь получается, что мы ежегодно залезаем в карман каждого ребенка до 18 лет в Казахстане. Каждая семья теперь будет наблюдать сколько денег из Нацфонда изъяли. Как это будет решаться?", – поинтересовался депутат.

"О чем идет речь? Цена отсечения в правилах такие – берется средняя цена за 15 лет по кварталам, верхние 15% и нижние 15% отсекаются и выходит средняя цена. Средняя цена отсечения на 2024 год – 42,3 доллара. То есть если мы в бюджете сейчас планируем 85 долларов, то все что до 42,3 долларов идет на гарантированный трансферт, а все что выше этой цены – оно остается в Нацфонде. Таким образом, его накопительная функция усиливается. Теперь если вы заметили у нас гарантированный трансферт 3 трлн тенге. С каждым годом эта цифра меньше. В итоге если сложить все поступления налогов от нефтянного сектора и отнять те изъятия, которые есть - в итоге на сегодня почти 60 млрд долларов активы Нацфонда, а к 2028 году эта цифра уже будет 93 млрд долларов. Так что мы эту задачу по доведению активов Нацфонда до 100 млрд тенге к 2030 году выполним", – заверил вице-министр.

"Что касается "Нацфонд - детям", когда мы прогнозировали поступления в этом году, есть актуальные расчеты. Ежегодно цифра увеличивается, потому что каждый год есть накопления. При расчете всех цифр, размер выплат был учтен. По доходности. Когда мы формировали даже в этом году, 2023 год уточняли, действительно, была отрицательная доходность. Но за девять месяцев ситуация уже улучшается. В 2024 году в поступлениях мы порядка 800 млрд запланировали, это как раз от инвестиционной деятельности фонда", – резюмировал Азамат Амрин.

Депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев в ходе презентации трехлетнего бюджета указал на огромную отрицательную доходность Нацфонда, сообщает корреспондент Zakon.kz.Мажилисмен Берик Бейсенгалиев заявил, что в 2022 году была огромная отрицательная доходность по Нацфонду.Вице-министр нацэкономики Азамат Амрин напомнил, что для повышения устойчивости Нацфонда, в 2021 году ввели два контрциклических правила. Одно из них гласит, что объемы гарантированного трансферта не могут быть выше, чем поступления по цене отсечения.При этом он заверил, что учитываются размер выплат по проекту "Нацфонд - детям".1 сентября Мажилис принял в работу законопроект о трансферте из Нацфонда в бюджет 2 трлн тенге. 11 сентября правительство внесло на рассмотрение депутатов трехлетний бюджет.