Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 30 Сентября
+19...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 474.47 KZT
  • €1 = 503.51 KZT
  • 1 RUB = 4.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

"Я не доволен, работа проделана некачественно". Видео с акимом Атырау набрало более 100 тысяч просмотров

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:10
"Я не доволен, работа проделана некачественно". Видео с акимом Атырау набрало более 100 тысяч просмотров
Кадры из видео: instagram/keikinshakir
В сети набирает популярность пост акима города Атырау Шакира Кейкина о проделанном им мониторинге по укладке тротуаров в нескольких микрорайонах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

"Я вместе с подрядными компаниями и с руководителями ответственных отделов за данные участки, провел мониторинг по незавершенным работам по прокладке тротуаров в микрорайонах Нурсая, Жумыскер, а также по улице Курмангазы и остался не доволен.

Работа проделана совершенно некачественно. Я поручил срочно устранить все недочеты. В противном случае акимат не примет эти работы. В некоторых местах работа будет приостановлена и потребуется начать все заново. Впереди у нас дожди, снег, поэтому мною поручено отделу пассажирского транспорта и автомобильных дорог усилить работу в этом направлении", - написал Шакир Кейкин.


По данным пресс-службы городского акимата, публикация набрала более 100 тысяч просмотров и стала самым популярным среди подписчиков градоначальника.

"Оно и понятно, ведь горожан на сегодня волнует больше всего состояние автодорог и тротуаров. Их качество действительно не выдерживает никакой критики", - отмечает издание.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика